Влада Роговенко повідомила про поповнення в родині (ФОТО)

Учасниця «Супермодель по-українськи» і «Від пацанки до панянки» (Новий канал) показала нового члена сім’ї

Мі-мі-мішні новини від однієї з учасниць нашої Школи леді! Днями Влада Роговенко знову «стала мамою». Дівчина з чоловіком Олександром завела чотириногого вихованця — кота породи Мейн-кун. Правда, ім’я для пухнастого члена сім’ї учасниця «Супермодель по-українськи» і «Від пацанки до панянки» поки не вибрала.

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«У нас поповнення в родині. Дякую велике за такого красеня», — підписала фото з новим членом сім’ї Влада Роговенко, яка раніше показала, як підріс її син Марк. До слова, через декілька тижнів малюкові виповниться рік. Навіть не віриться, що пройшло стільки часу! Здається, ніби ще вчора Влада радувала нас фото та відео з вагітним животиком…

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владислава Роговенко (@vladyslava_rogovenko)

Нагадаємо, учасниця «Від пацанки до панянки» та «Супермодель по-українськи» (Новий канал) Влада Роговенко вперше стала мамою в жовтні 2020 року. В одному з пологових додому Дніпра дівчина народила коханому Олександру сина, якого назвали Марком. Молода мама повернулася в соціальні мережі через декілька годин після пологів.

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