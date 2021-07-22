Новий каналВід пацанки до панянкиНовини

Пиріг з молодою капустою: рецепт від Тетяни Мокріді

Пиріг з молодою капустою: рецепт від Тетяни Мокріді

Директорка Школи леді розказала, як приготувати випічку з сезонними овочами

Сезон молодої капусти у розпалі. Рекомендуємо вам приготувати з нею смачнючий пиріг. Готується він дуже швидко та просто. Перевіреним рецептом ділиться директорка Школи леді реаліті «Від пацанки до панянки» (Новий канал) Тетяна Мокріді.

– Уявляєте, діти можуть їсти капусту в пирозі та просити добавки, – каже директорка. – Рецепт дуже дешевий, простий та смачний. До речі, пиріг печу з власноруч вирощеною капустою.

На сніданок чи перекус: мафіни з кисломолочного сиру від Тетяни Мокріді

Пиріг з молодою капустою: рецепт від Тетяни Мокріді

Інгредієнти для пирога:

  • Тіста листкового дріжджового – 500 г
  • Свіжої капусти – ½ головки
  • Моркви – 2 шт.
  • Цибулі – 2 шт.
  • Сіль, перець за смаком

Інгредієнти для соусу:

  • Яєць – 1 шт.
  • Молока – 1 склянка
  • Пармезану – 50 г

Страва у літню спеку: рецепт холодника від Тетяни Мокріді

Приготування:

  1. Поріжте капусту смужками, а цибулю кубиками. Моркву натріть на грубій тертці.
  2. Усі інгредієнти підсмажте на сковороді. Посоліть, поперчіть за смаком.
  3. Змастіть вершковим маслом форму для випікання. Викладіть тісто та зробіть високі бортики.
  4. Викладіть на тісто начинку.
  5. Збийте яйце, додайте молоко та пармезан. Перемішайте та залийте начинку.
  6. Із залишків тіста зробіть решітку зверху пирога. Змастіть тісто збитим яйцем.
  7. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин.
від пацанки до панянки новости правильное питание рецепт
Загрузка...