Пиріг з молодою капустою: рецепт від Тетяни Мокріді

Директорка Школи леді розказала, як приготувати випічку з сезонними овочами

Сезон молодої капусти у розпалі. Рекомендуємо вам приготувати з нею смачнючий пиріг. Готується він дуже швидко та просто. Перевіреним рецептом ділиться директорка Школи леді реаліті «Від пацанки до панянки» (Новий канал) Тетяна Мокріді.

– Уявляєте, діти можуть їсти капусту в пирозі та просити добавки, – каже директорка. – Рецепт дуже дешевий, простий та смачний. До речі, пиріг печу з власноруч вирощеною капустою.

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Інгредієнти для пирога:

Тіста листкового дріжджового – 500 г

Свіжої капусти – ½ головки

Моркви – 2 шт.

Цибулі – 2 шт.

Сіль, перець за смаком

Інгредієнти для соусу:

Яєць – 1 шт.

Молока – 1 склянка

Пармезану – 50 г

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Приготування: