Пиріг з молодою капустою: рецепт від Тетяни Мокріді
Директорка Школи леді розказала, як приготувати випічку з сезонними овочами
Сезон молодої капусти у розпалі. Рекомендуємо вам приготувати з нею смачнючий пиріг. Готується він дуже швидко та просто. Перевіреним рецептом ділиться директорка Школи леді реаліті «Від пацанки до панянки» (Новий канал) Тетяна Мокріді.
– Уявляєте, діти можуть їсти капусту в пирозі та просити добавки, – каже директорка. – Рецепт дуже дешевий, простий та смачний. До речі, пиріг печу з власноруч вирощеною капустою.
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Інгредієнти для пирога:
- Тіста листкового дріжджового – 500 г
- Свіжої капусти – ½ головки
- Моркви – 2 шт.
- Цибулі – 2 шт.
- Сіль, перець за смаком
Інгредієнти для соусу:
- Яєць – 1 шт.
- Молока – 1 склянка
- Пармезану – 50 г
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Приготування:
- Поріжте капусту смужками, а цибулю кубиками. Моркву натріть на грубій тертці.
- Усі інгредієнти підсмажте на сковороді. Посоліть, поперчіть за смаком.
- Змастіть вершковим маслом форму для випікання. Викладіть тісто та зробіть високі бортики.
- Викладіть на тісто начинку.
- Збийте яйце, додайте молоко та пармезан. Перемішайте та залийте начинку.
- Із залишків тіста зробіть решітку зверху пирога. Змастіть тісто збитим яйцем.
- Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин.
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