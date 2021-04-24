На сніданок чи перекус: мафіни з кисломолочного сиру від Тетяни Мокріді

Директорка Школи леді поділилась рецептом смачної та поживної страви з домашнього сиру

Локдаун – чудовий час, щоб вивчити нові рецепти та побалувати рідних смачненьким. Директорка Школи леді реаліті «Від пацанки до панянки», що показує Новий канал, Тетяна Мокріді поділилася простим рецептом мафінів, які можуть стати і смачним сніданком, і перекусом для школярів.

– Днями приготувала мафіни для своїх доньок, – каже директорка. – Тепер вони прибігають по них на кухню під час перерв між уроками. Треба ж якось урізноманітнювати раціон на дистанційному навчанні.

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Інгредієнти:

200 г – пшеничного борошна

250 г – кисломолочного сиру

150 г – вершкового масла

150 г – цукру

2 шт. – яєць

8 г – ванільного цукру

0,5 ч. л. – лимонного соку

Дрібка солі

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Приготування:

Поставте на вогонь невелику ємність. Покладіть туди масло. Розтопіть та залиште остигати. В окремій мисочці збийте яйця. Додайте до них сіль та частинами цукор. До яєчної суміші додайте ванільний цукор. Розітріть товкачем або виделкою сир. Коли сир набуде бажаної консистенції, влийте в нього яєчну масу, а потім охолоджене масло. Загасіть соду лимонним соком та додайте до яєчно-сирної маси. Всипте борошно та ретельно розмішайте тісто. Форми для випікання мафінів намастіть олією та відправте туди тісто, наповнюючи ємності до половини. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте мафіни 20-25 хвилин.

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