В Школу леді приїхали батьки пацанок: чим закінчилася зустріч?

Приїзд близьких виявився несподіванкою для дівчат

Як виглядають мами і тата учасниць п’ятого сезону реаліті «Від пацанки до панянки» – це питання цікавить багатьох телеглядачів. Саме рідних учениці Школи леді звинувачують в своїх Zалежностях. Комусь недодали любові, когось покинули, хтось ріс у насильстві. Втрачене дитинство стало серйозною травмою для кожної учасниці.

– Я дуже ображена на маму, – зізналася Ірина #Бакуля Бакуліна. – Багато разів просила її не пити і займатися дітьми. Але вона мене не слухала. Вони з вітчимом винні у моїх проблемах із психікою. Вважаю, що він зіпсував життя мені й мамі. У дитинстві бачила, як він бив її вагітну і навіть спускав зі сходів.

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У дівчат з’явився шанс розібратися з рідними, адже до пацанок приїхали найближчі. Та не всі були готові до відвертої розмови.

– Дуже боляче спостерігати, коли мами глухі до своїх дітей, – розповідає психолог реаліті Наталія Борисова. – У психології є таке поняття – ланцюгова травматизація: мене били – значить, я буду бити тебе, на мене кричали – значить, можна підвищувати голос. Але це ненормально! Кожному з батьків слід замислитися, що він може покращити, щоб його дитина була щаслива.

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А деякі рідні так і не наважилися налагодити сімейні стосунки.

– Не розумію, як можна не приїхати до своєї дитини? Хоч скільки б років їй було, ти маєш знайти час, ти маєш знайти можливості, щоб побути поруч, – дивувалася завуч Школи леді Катерина Виноградова. – Та іноді батьки не можуть впоратися зі своїми емоціями. Їм також дуже складно визнавати свої страхи і слабкості.

Яким був цей тиждень для учасниць реаліті «Від пацанки до панянки» – дивіться у понеділок, 26 квітня, о 19:00 на Новому каналі