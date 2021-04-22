«Ми захоплені…» Саша та Віка Панови розповіли, що відбувається у їхньому особистому житті

Сестри-близнючки розговорився про особисте в інтерв’ю з Сергієм Нікітюком

У понеділок, 26 квітня, о 19:00 Новий канал покаже передостанній випуск реаліті «Від пацанки до панянки». Глядачі нарешті дізнаються імена дівчат, які поборються за звання кращої учениці Школи леді та грошовий приз у розмірі 100 000 гривень. Так-так, це сталося – наближається грандіозний півфінал!

До цього рубежу не змогли дістатися сестри-близнючки Саша та Віка Панови. Вони залишили Школу леді на шостому тижні, оскільки, на думку викладачів, нарешті побороли конкуренцію у взаєминах, навчилися чути одна одну та підтримувати. А це саме та проблема, через яку вони й прийшли на проект.

100 тисяч – на всіх: куди б витратили виграш «Від пацанки до панянки» сестри Панови

Після вильоту з «Від пацанки до панянки» (Новий канал) Саша та Віка Панови стали героїнями спецпроекту Предметка пост-шоу. У відвертій розмові з Сергієм Нікітюком дівчата зізналися, що зараз у їхньому особистому житті не відбувається нічого цікавого. Вони повністю зосереджені на своїй кар’єрі.

– Ми не займаємося особистим життям, ми займаємося кар’єрним зростом, – підкреслила Саша Панова. – Робота зараз у нас на першому місці, на стосунки нам все одно. Якщо переді мною постане вибір – стосунки або робота, я виберу роботу. Якщо мені доведеться обирати між дружбою і роботою, я знову ж таки виберу роботу.

– Так, у цьому плані ми схожі. Ми кар’єристки, – додала Віка Панова. – Особисте життя буде завжди, а роботу можна упустити, не помітити якийсь шанс. Хоча в ідеалі, звичайно, потрібно дотримуватися балансу – приділяти час і особистому життю, і кар’єрі, і друзям, і сім’ї. Тільки так можна рухатися уперед.

До слова, в інтерв’ю сестри розповіли, що після участі в проекті «Від пацанки до панянки» вони перестали займатися аферами. Чому зараз дівчата присвячують час і які ще зізнання вони зробили, дивися у новому випуску Предметки просто зараз: