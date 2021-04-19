100 тысяч – на всех: куда бы потратили выигрыш «Від пацанки до панянки» сестры Пановы

Саша и Вика рассказали, как распорядились бы призовым фондом реалити

На шестой неделе реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) проект покинули сестры-близняшки Саша и Вика Пановы. Во время последних испытаний девушки становились одним целым и наконец побороли конкуренцию в отношениях. А еще научились слышать друг друга и поддерживать. Поэтому педагоги с легкостью отпустили их в реальную жизнь.

– Нам победа не нужна, – говорит Саша. – Важно, как после проекта каждая ученица Школы леди себя реализует. Если бы я победила и выиграла 100 тысяч, то разделила бы деньги между финалистками. Поровну по 25 тысяч (улыбается). Потому что каждая достойная выигрыша. Тогда бы у всех были искренние улыбки. Ведь во время нашего выпускного после объявления победительницы во многих лица скривились.

Саша и Вика Пановы: жуткие истории из детства и финансовые махинации. Кастинг «Від пацанки до панянки»

После проекта сестры Пановы времени не теряли, а начали реализовывать собственный проект на YouTube. Еще больше откровенных признаний от Саши и Вики Пановых смотрите в новом выпуске Предметки с Сергеем Никитюком: