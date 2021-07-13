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Страва у літню спеку: рецепт холодника від Тетяни Мокріді

Рецепт холодника від Тетяни Мокріді

Директорка Школи леді розповіла, як готує фірмову страву їхньої родини

На вулиці спека, і їсти зовсім не хочеться. Виняток – холодні страви. Директорка Школи леді реаліті «Від пацанки до панянки» (Новий канал) Тетяна Мокріді поділилася рецептом фірмової страви їхньої родини. Записуйте, як готується холодник.

– Одне з правил нашої сім’ї – приготування страв із сезонних продуктів, – розповідає директорка. – Ми – та родина, в якої на обід завжди є перша страва. Коли позначка термометру сягає +40, то охолодитися можна холодником. Тим більше, що зараз доступні молоденькі бурячки, огірочки, редис. 

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Рецепт холодника від Тетяни Мокріді

Інгредієнти:

  • 5 шт. – буряків
  • 3 л – води
  • 400 г – сметани
  • 5 шт. – огірків
  • 10 шт. – редиски
  • 5-6 шт. – яєць
  • 1 шт. – лимона
  • Кріп, молода зелена цибуля
  • Сіль – за смаком

Приготування:

  1. Відваріть буряк. Почистіть, наріжте кубиками та покладіть у каструлю.
  2. Закип’ятіть воду. Остудіть. Залийте буряк.
  3. Поріжте дрібно кріп, зелену цибулю. Посоліть суміш. Почавіть макогоном. Покладіть у каструлю.
  4. Додайте до води, буряку і зеленої суміші сметану. Перемішайте. Додайте за смаком сіль, сік лимону. Залиште каструлю на ніч у холодильнику.
  5. Поріжте огірки та редис кубиками. Покладіть у каструлю.
  6. Відваріть яйця, поріжте навпіл або кубиками ( як вам подобається). Додайте до холодника.

Подавати можна у льодяних тарілках або з кубиками льоду.

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