Страва у літню спеку: рецепт холодника від Тетяни Мокріді
Директорка Школи леді розповіла, як готує фірмову страву їхньої родини
На вулиці спека, і їсти зовсім не хочеться. Виняток – холодні страви. Директорка Школи леді реаліті «Від пацанки до панянки» (Новий канал) Тетяна Мокріді поділилася рецептом фірмової страви їхньої родини. Записуйте, як готується холодник.
– Одне з правил нашої сім’ї – приготування страв із сезонних продуктів, – розповідає директорка. – Ми – та родина, в якої на обід завжди є перша страва. Коли позначка термометру сягає +40, то охолодитися можна холодником. Тим більше, що зараз доступні молоденькі бурячки, огірочки, редис.
На сніданок чи перекус: мафіни з кисломолочного сиру від Тетяни Мокріді
Інгредієнти:
- 5 шт. – буряків
- 3 л – води
- 400 г – сметани
- 5 шт. – огірків
- 10 шт. – редиски
- 5-6 шт. – яєць
- 1 шт. – лимона
- Кріп, молода зелена цибуля
- Сіль – за смаком
Приготування:
- Відваріть буряк. Почистіть, наріжте кубиками та покладіть у каструлю.
- Закип’ятіть воду. Остудіть. Залийте буряк.
- Поріжте дрібно кріп, зелену цибулю. Посоліть суміш. Почавіть макогоном. Покладіть у каструлю.
- Додайте до води, буряку і зеленої суміші сметану. Перемішайте. Додайте за смаком сіль, сік лимону. Залиште каструлю на ніч у холодильнику.
- Поріжте огірки та редис кубиками. Покладіть у каструлю.
- Відваріть яйця, поріжте навпіл або кубиками ( як вам подобається). Додайте до холодника.
Подавати можна у льодяних тарілках або з кубиками льоду.
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