Рецепт холодника від Тетяни Мокріді

Директорка Школи леді розповіла, як готує фірмову страву їхньої родини

На вулиці спека, і їсти зовсім не хочеться. Виняток – холодні страви. Директорка Школи леді реаліті «Від пацанки до панянки» (Новий канал) Тетяна Мокріді поділилася рецептом фірмової страви їхньої родини. Записуйте, як готується холодник.

– Одне з правил нашої сім’ї – приготування страв із сезонних продуктів, – розповідає директорка. – Ми – та родина, в якої на обід завжди є перша страва. Коли позначка термометру сягає +40, то охолодитися можна холодником. Тим більше, що зараз доступні молоденькі бурячки, огірочки, редис.

На сніданок чи перекус: мафіни з кисломолочного сиру від Тетяни Мокріді

Інгредієнти:

5 шт. – буряків

3 л – води

400 г – сметани

5 шт. – огірків

10 шт. – редиски

5-6 шт. – яєць

1 шт. – лимона

Кріп, молода зелена цибуля

Сіль – за смаком

Приготування:

Відваріть буряк. Почистіть, наріжте кубиками та покладіть у каструлю. Закип’ятіть воду. Остудіть. Залийте буряк. Поріжте дрібно кріп, зелену цибулю. Посоліть суміш. Почавіть макогоном. Покладіть у каструлю. Додайте до води, буряку і зеленої суміші сметану. Перемішайте. Додайте за смаком сіль, сік лимону. Залиште каструлю на ніч у холодильнику. Поріжте огірки та редис кубиками. Покладіть у каструлю. Відваріть яйця, поріжте навпіл або кубиками ( як вам подобається). Додайте до холодника.

Подавати можна у льодяних тарілках або з кубиками льоду.