Як самокритика руйнує тебе? Відповідає Наталія Борисова

Психологиня реаліті «Від пацанки до панянки» (Новий канал) розповіла, до чого може призвести надмірна вимогливість до себе

– Самокритика – це добре, але в міру. Все, що виходить за рамки, пагубно впливає на вас! – підкреслила психологиня Наталія Борисова, яка вже другий рік поспіль допомагає ученицям Школи леді боротися із внутрішніми демонами. – Так, саме так. В надлишку самокритика не тільки не допомагає вдосконалюватися і мотивувати вас до нових звершень і досягнень, а призводить до серйозних негативних наслідків.

Як позбутися негативних думок? Поради психолога Школи леді

У це складно повірити, чи не так? Адже завжди здається: що більше вимог ми ми ставимо до себе, то сильнішим буде наше прагнення змінитися на краще. Щоб розвінчати цей міф, психологиня реаліті «Від пацанки до панянки», яке Новий канал показує щопонеділка о 19:00, опублікувала великий пост у Instagram. У ньому Наталія Борисова розповіла, до яких руйнувань призводить надлишкова самокритика:

Самоїдство. Замість того, щоб займатися корисними для себе справами, ви починаєте просто копатися в собі та постійно шукати негативні сторони;

Занижена самооцінка. Це ще один серйозний вплив самокритики. Ви перестаєте цінувати себе та все, що ви робите;

Невпевненість. Все, до чого ви прагнете, починає здаватися вам нісенітницею, тому що ви не вірите в свій успіх і результативність;

Емоційне виснаження. Воно настає в результаті того, що ви постійно відчуваєте тільки негатив, не залишаючи місця добрим думкам;

Почуття провини. Ви постійно відчуваєте себе винними всюди, завжди й перед усіма, адже вам здається, що ви недостатньо гарні, успішні, розумні і так далі.

Як подолати почуття сорому? Поради психологині «Від пацанки до панянки»

– Щоб позбутися надмірної самокритики, варто повністю переглянути свої звички, більше приділяти увагу тому, що ви робите, щедро обдаровувати себе похвалою за досягнення і, звичайно ж, працювати над самооцінкою! – підсумувала психологиня Наталія Борисова. – Любіть себе, дбайте про себе й тоді в вашому житті не залишиться місця для самокритики і самоїдства.

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