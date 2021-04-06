Від пацанки до панянкиНовиниЯк самокритика руйнує тебе? Відповідає Наталія Борисова

Як самокритика руйнує тебе? Відповідає Наталія Борисова

Як самокритика руйнує тебе? Відповідає Наталія Борисова

Психологиня реаліті «Від пацанки до панянки» (Новий канал) розповіла, до чого може призвести надмірна вимогливість до себе

– Самокритика – це добре, але в міру. Все, що виходить за рамки, пагубно впливає на вас! – підкреслила психологиня Наталія Борисова, яка вже другий рік поспіль допомагає ученицям Школи леді боротися із внутрішніми демонами. – Так, саме так. В надлишку самокритика не тільки не допомагає вдосконалюватися і мотивувати вас до нових звершень і досягнень, а призводить до серйозних негативних наслідків.

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Як самокритика руйнує тебе? Відповідає Наталія Борисова

У це складно повірити, чи не так? Адже завжди здається: що більше вимог ми ми ставимо до себе, то сильнішим буде наше прагнення змінитися на краще. Щоб розвінчати цей міф, психологиня реаліті «Від пацанки до панянки», яке Новий канал показує щопонеділка о 19:00, опублікувала великий пост у Instagram. У ньому Наталія Борисова розповіла, до яких руйнувань призводить надлишкова самокритика:

  • Самоїдство. Замість того, щоб займатися корисними для себе справами, ви починаєте просто копатися в собі та постійно шукати негативні сторони;
  • Занижена самооцінка. Це ще один серйозний вплив самокритики. Ви перестаєте цінувати себе та все, що ви робите;
  • Невпевненість. Все, до чого ви прагнете, починає здаватися вам нісенітницею, тому що ви не вірите в свій успіх і результативність;
  • Емоційне виснаження. Воно настає в результаті того, що ви постійно відчуваєте тільки негатив, не залишаючи місця добрим думкам;
  • Почуття провини. Ви постійно відчуваєте себе винними всюди, завжди й перед усіма, адже вам здається, що ви недостатньо гарні, успішні, розумні і так далі.

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Як самокритика руйнує тебе? Відповідає Наталія Борисова

– Щоб позбутися надмірної самокритики, варто повністю переглянути свої звички, більше приділяти увагу тому, що ви робите, щедро обдаровувати себе похвалою за досягнення і, звичайно ж, працювати над самооцінкою! – підсумувала психологиня Наталія Борисова. – Любіть себе, дбайте про себе й тоді в вашому житті не залишиться місця для самокритики і самоїдства.

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