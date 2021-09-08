Влада Роговенко сообщила о пополнении в семье (ФОТО)

Участница «Супермодель по-украински» и «Від пацанки до панянки» (Новый канал) показала нового члена семьи

Ми-ми-мишные новости от одной из участниц нашей Школы леди! На днях Влада Роговенко снова «стала мамой». Девушка с мужем Александром завела четвероногого питомца — кота породы Мейн-кун. Правда, имя для пушистого члена семьи участница «Супермодель по-украински» и «Від пацанки до панянки» пока не выбрала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владислава Роговенко (@vladyslava_rogovenko)

«У нас пополнение в семье. Спасибо большое за такого красавчика», — подписала фото с новым членом семьи Влада Роговенко, которая ранее показала, как подрос ее сын Марк. К слову, в через несколько недель малышу исполнится год. Даже не верится, что прошло столько времени! Кажется, будто еще вчера Влада радовала нас фото и видео с беременным животиком…

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владислава Роговенко (@vladyslava_rogovenko)

Напомним, участница «Від пацанки до панянки» и «Супермодель по-украински» (Новый канал) Влада Роговенко впервые стала мамой в октябре 2020 года. В одном из родильных домой Днепра девушка родила возлюбленному Александру сына, которого назвали Марком. Молодая мама вернулась в социальные сети спустя всего пару часов после родов.

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