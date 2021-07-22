Пирог с молодой капустой: рецепт от Татьяны Мокриди
Директор Школы леди рассказала, как приготовить выпечку с сезонными овощами
Сезон молодой капусты в разгаре. Рекомендуем вам приготовить с ней вкуснейший пирог. Готовится он очень быстро и просто. Проверенным рецептом делится директор Школы леди реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) Татьяна Мокриди.
– Представляете, дети могут есть капусту в пироге и просить добавки, – говорит директор. – Рецепт очень дешевый, простой и вкусный. Кстати, пирог пеку с собственноручно выращенной капустой.
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Ингредиенты для пирога:
- Теста слоеного дрожжевого – 500 г
- Свежей капусты – ½ головки
- Моркови – 2 шт.
- Лука – 2 шт.
- Соль, перец по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- Яиц – 1 шт.
- Молока – 1 стакан
- Пармезана – 50 г
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Приготовление:
- Порежьте капусту полосками, а лук кубиками. Морковь натрите на крупной терке.
- Все ингредиенты поджарьте на сковороде. Посолите, поперчите по вкусу.
- Смажьте сливочным маслом форму для выпекания. Выложите тесто и сделайте высокие бортики.
- Выложите на тесто начинку.
- Взбейте яйцо, добавьте молоко и пармезан. Перемешайте и залейте начинку.
- Из остатков теста сделайте решетку сверху пирога. Смажьте тесто взбитым яйцом.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.
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