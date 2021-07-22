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Пирог с молодой капустой: рецепт от Татьяны Мокриди

Пирог с молодой капустой: рецепт от Татьяны Мокриди

Директор Школы леди рассказала, как приготовить выпечку с сезонными овощами

Сезон молодой капусты в разгаре. Рекомендуем вам приготовить с ней вкуснейший пирог. Готовится он очень быстро и просто. Проверенным рецептом делится директор Школы леди реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) Татьяна Мокриди.

– Представляете, дети могут есть капусту в пироге и просить добавки, – говорит директор. – Рецепт очень дешевый, простой и вкусный. Кстати, пирог пеку с собственноручно выращенной капустой.

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Пирог с молодой капустой: рецепт от Татьяны Мокриди

Ингредиенты для пирога:

  • Теста слоеного дрожжевого – 500 г
  • Свежей капусты – ½ головки
  • Моркови – 2 шт.
  • Лука – 2 шт.
  • Соль, перец по вкусу

Ингредиенты для соуса:

  • Яиц – 1 шт.
  • Молока – 1 стакан
  • Пармезана – 50 г

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Приготовление:

  1. Порежьте капусту полосками, а лук кубиками. Морковь натрите на крупной терке.
  2. Все ингредиенты поджарьте на сковороде. Посолите, поперчите по вкусу.
  3. Смажьте сливочным маслом форму для выпекания. Выложите тесто и сделайте высокие бортики.
  4. Выложите на тесто начинку.
  5. Взбейте яйцо, добавьте молоко и пармезан. Перемешайте и залейте начинку.
  6. Из остатков теста сделайте решетку сверху пирога. Смажьте тесто взбитым яйцом.
  7. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.
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