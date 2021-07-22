Пирог с молодой капустой: рецепт от Татьяны Мокриди

Директор Школы леди рассказала, как приготовить выпечку с сезонными овощами

Сезон молодой капусты в разгаре. Рекомендуем вам приготовить с ней вкуснейший пирог. Готовится он очень быстро и просто. Проверенным рецептом делится директор Школы леди реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) Татьяна Мокриди.

– Представляете, дети могут есть капусту в пироге и просить добавки, – говорит директор. – Рецепт очень дешевый, простой и вкусный. Кстати, пирог пеку с собственноручно выращенной капустой.

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Ингредиенты для пирога:

Теста слоеного дрожжевого – 500 г

Свежей капусты – ½ головки

Моркови – 2 шт.

Лука – 2 шт.

Соль, перец по вкусу

Ингредиенты для соуса:

Яиц – 1 шт.

Молока – 1 стакан

Пармезана – 50 г

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Приготовление: