Победительница «Від пацанки до панянки» – о потери матери: «Я не сорвалась»

Валерия #Чича Ткаченко из пятого сезона реалити Нового канала после проекта пережила страшное горе, но выстояла в борьбе с наркотиками

До того, как победительница проекта «Від пацанки до панянки» (Новый канал) попала в реалити, у нее были сложные отношения с матерью. На родительской неделе Лера смогла наладить с ней связь. После проекта их ждало много счастливых моментов вместе. Но жизнь оказалось суровой.

– 14 июня мой мир рухнул. Мне позвонили и сказали, что мамы больше нет, – рассказала девушка. – То, что происходило со мной после этих слов, описать невозможно. Я не верила в услышанное, но в страшной истерике рвала на себе волосы, ведь понимала: это действительно так – моей мамы больше нет.

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Женщина умерла от воспаления легких, проведя перед этим два дня под аппаратом искусственного дыхания.

– Большую часть жизни мне не хватало маминого внимания, поддержки и любви, – вспомнила Лера. – На этом фоне у нас возникало много конфликтов, недопониманий и обид. Благодаря проекту мы совместными усилиями наладили отношения. Как бы это банально ни звучало, но именно сейчас осознала всю ценность каждого совместно проведенного дня! Всегда думала, что у нас с ней много времени впереди, что успеем еще наговориться.

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Всех интересует один вопрос: не вернулась ли девушка к наркотикам, чтобы заглушить боль?

– Скажу вам честно: я не сорвалась, – призналась она. – Потому что маме бы это точно не понравилось. Цените своих родных и близких, пока они живы, ведь потом можете жалеть об утраченном времени.

Напомним, после завершения пятого сезона «Від пацанки до панянки» (Новый канал) Лера Ткаченко снялась в спецпроекте Предметка. Во время откровенного разговора с Сергеем Никитюком девушка рассказала, как сложилась ее жизнь после учебы в Школе леди и удалось ли ей наладить отношения с семьей. Смотри прямо сейчас: