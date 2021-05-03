Александр Педан провел разгромное интервью с финалистками «Від пацанки до панянки»
После общения со звездой Нового канала одна из девушек покинула проект
Финальная неделя проекта для участниц «Від пацанки до панянки» (Новый канал) выдалась жаркой. Перед выпускным вечером в Школе леди педагоги устроили девушкам заключительные испытания, которые и показали, кто достоин стать победительницей пятого сезона проекта. На одну из проверок пригласили ведущего Improv Live Show и реалити «Эксы» Александра Педана.
– Мы специально устроили девушкам стрессовое интервью со звездой, – рассказывает директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Во-первых, они должны были справиться с эмоциями при виде Александра Педана. А во-вторых, продемонстрировать интеллект и умение правильно отвечать на неудобные вопросы.
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Не все смогли сдерживать эмоции при виде ведущего.
– Сначала я не поверила своим глазам. Прямо передо мной сидела звезда, – улыбается Ирина #Бакуля Бакулина. – В телике он выглядит постарше. А в жизни оказался настоящим симпатюлей.
Кто прошел в финал «Від пацанки до панянки»
Александр Педан провел с девушками откровенное интервью.
– Мне было очень интересно общаться с ними, – признался он. – Иногда их рассказы меня удивили, иногда шокировали, а иногда и порадовали.
Но для одной из участниц финальной недели интервью стало последним испытанием на проекте. После общения с Педаном педагоги Школы леди отправили ее домой. Кто покинет проект за шаг до бала, а кому достанется 100 тысяч гривен выигрыша и золотая брошка Феникса – узнаете сегодня, 3 мая, в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.