Кто победил в пятом сезоне Від пацанки до панянки? Голосование!

Отдай голос за участницу, которая больше всех заслуживает победы

По итогам прошлой недели борьбу за победу в пацанском реалити продолжили пять девушек: Вика Топчай, Лена Питын, Лера Ткаченко, Юля Кудилинская и Ира Бакулина. Кто из девушек станет победительницей пятого сезона «Від пацанки до панянки»? Узнаем уже в понедельник, 3 мая, в 19:00 на Новом канале!

А пока предлагаем тебе проголосовать за пацанку, которая достойна звания лучшей ученицы Школы леди.

Читай также:

Как самокритика разрушает тебя? Отвечает Наталия Борисова

Мечтает переехать в Киев и мотивирует других: как живет «пацанка» #Сэм после проекта?