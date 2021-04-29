Кто победил в пятом сезоне Від пацанки до панянки? Голосование!

«Від пацанки до панянки. Zалежні»: голосуй за победительницу пятого сезона!
Отдай голос за участницу, которая больше всех заслуживает победы
По итогам прошлой недели борьбу за победу в пацанском реалити продолжили пять девушек: Вика Топчай, Лена Питын, Лера Ткаченко, Юля Кудилинская и Ира Бакулина. Кто из девушек станет победительницей пятого сезона «Від пацанки до панянки»? Узнаем уже в понедельник, 3 мая, в 19:00 на Новом канале!
А пока предлагаем тебе проголосовать за пацанку, которая достойна звания лучшей ученицы Школы леди.
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