10 книг, которые должна прочитать каждая девушка: личная подборка Катерины Виноградовой

Говорят, люди перестают мыслить, когда перестают читать. И это, безусловно, правда. С помощью книг мы расширяем свой словарный запас, получаем жизненные уроки, черпаем новую информацию… Чтение учит нас глубже мыслить, тренирует внимание, наполняет память и дисциплинирует ум. Именно поэтому полюбить книги – это первый совет, который наставники реалити «Від пацанки до панянки» дают своим ученицам.

Сегодня, 23 апреля, в мире отмечают День книги. В честь этого заместительница директрисы Школы леди Катерина Виноградова поделилась подборкой произведений, которые должна прочитать каждая девушка. Среди них – романы, фэнтези, драмы, детективы, комедии и книги об искусстве. Выбирай, что нравится больше всего, и вперед, навстречу новому!

Топ книг от Катерины Виноградовой

«Театр», Сомерсет Моэм

– Увлекательнейший, ироничный театральный роман о том, как любимица всей Англии, актриса Джулия Лэмберт справляется с кризисом среднего возраста.

«Обещание на рассвете», Ромен Гари

– Одна из самых пронзительных и беспощадных книг, когда-либо написанных о материнской любви.

«Мы увлечены…» Саша и Вика Пановы рассказали, что происходит в их личной жизни

«Триумфальная арка», Эрих Мария Ремарк

– Прототипом главной героини Жоан является великая актриса Марлен Дитрих, которую Ремарк любил, и с которой «расправился» в этом романе.

«Просто вместе», Анна Гавальда

– Очень светлая книга о жизни, одиночестве и любви в большом городе

«Большая маленькая ложь», Лиана Мориарти

– Стоит прочитать хотя бы для того, чтобы понять, что лучше – книга или нашумевший сериал, снятый по ее мотивам (улыбается).

Из пацанки – в мамку: как живут выпускницы Школы леди, родившие детей

«Vita Nostra», Марина и Сергей Дяченко

– Это произведение – идеальный выбор для тех, кто любит захватывающее фэнтези.

«Клуб бездомных мечтателей», Лиз Мюррей

– Автор книги Лиз Мюррей родилась в одном из бедных районов Нью-Йорка в семье наркомана и проститутки, несколько лет жила на улице, а сегодня – один из самых востребованных мотивационных ораторов. Ее книга – неиссякаемый источник вдохновения.

«Сантехник. Твоё моё колено», Слава Сэ

– Лёгкое чтиво с хорошим юмором! В книге описывается мужской взгляд на отношения с женщинами. Есть над чем поразмыслить!

Все разрушила собственными руками: кто покинул Школу леди за шаг до полуфинала

Кроме того, заместительница директрисы Школы леди Катерина Виноградова настоятельно рекомендует девушкам обратить внимание на книги об искусстве:

– Начать стоит с произведений Мишеля Пастуро «Красный. История цвета» и Анастасии Постригай «Влюбиться в искусство. От Рембрандта до Энди Уорхола». Эти книги написаны легко и не пестрят заумными терминами (улыбается).

А удалось ли преподавателям Школы леди привить своим ученицам любовь к чтению, смотри в новых выпусках реалити «Від пацанки до панянки» по понедельникам в 19:00 на Новом канале.