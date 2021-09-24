Женя Мазур зізналася, на що витратила призові 100 000 гривень

Переможниця четвертого сезону «Від пацанки до панянки» (Новий канал) за допомогою грошового призу здійснила мрії мами та молодшого брата, а також поправила здоров’я

Минулого тижня стартував новий сезон digital-проекту Нового каналу «Предметка». На сайті та YouTube вже вийшов перший випуск програми, його героїнею стала 20-річна Женя Мазур, переможниця четвертого сезону «Від пацанки до панянки». У відвертому інтерв’ю з Сергієм Нікітюком експацанка розкрила всю правду про зйомки в скандальному реаліті та розповіла про життя після навчання в Школі леді.

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Зокрема, Женя Мазур зізналася, на що витратила 100 000 призових гривень, які вона отримала після фіналу четвертого сезону «Від пацанки до панянки». Так, частину грошей дівчина витратила на подарунки близьким – мамі Світлані – 12-річному брату Івану.

– Дехто вважає, що озвучені грошові виграші в ТВ-проектах – обман, і на ділі ніхто нічого не виплачує. Але це не так. Я свої призові гроші отримала, й дуже вдячна за них, – розповіла Женя. – Частину суми я витратила на подарунки рідним: молодшому брату Вані купила телефон, а мамі – чоботи, які вона дуже хотіла.

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Залишок суми Женя Мазур витратила на своє лікування і курс реабілітації для наркозалежних. Дівчина відчувала, що готова зірватися, тому вирішила звернутися за допомогою до фахівців.

– За час моїх «марафонів» у мене стесався тазовий суглоб. Через вживання наркотиків виїло весь кальцій, і він став, простими словами, порожнім. Суглоб потрібно було наповнити заново. Це недешева процедура, тому призові гроші дуже знадобилися, – поділилася переможниця четвертого сезону «Від пацанки до панянки». – Залишок виграшу пішов на лікування в реабілітаційному центрі для залежних, де місяць перебування коштує близько 8 000 гривен. Після проекту, коли я залишилася один на один із реальним світом, мене оточувала спокуса, тягнуло до старого життя. Але я не могла цього допустити, і звернулася по допомогу до фахівців. Лікування в рехабі стало завершальним етапом моєї боротьби з наркозалежністю.

Чи справді Жені Мазур допомогло перебування в реабілітаційному центрі, та як вона справлялася з «ломками» після смерті мами? Про це та багато іншого дівчина розповіла в спецпроекті «Предметка» з Сергієм Нікітюком: