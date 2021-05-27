Фіналістка «Від пацанки до панянки» Юля Куділінська: «Я не згодна з перемогою Лери Ткаченко!»

На зйомках «Предметка. Пост-шоу» з Сергієм Нікітюком фіналістка «пацанського» реаліті Юля Куділінська відверто зізналася, чому не впевнена у чесності перемоги #Чічі

Не секрет, що багато учасниць проекту після оголошення переможниці були засмучені: велика частина дівчат щиро підтримувала у фіналі Юлі і сподівалися, що золота брошка Школи леді дістанеться саме їй.

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Як з’ясувалося у «Предметці», сама ж Юля не впевнена, що вона заслуговувала на перемогу, але і з тим, що у проекті виграла Лера, теж не зовсім згодна:

– Перемога у «Від пацанки до панянки» дається ж за зміни. А я не вважаю, що зміни у Чічі були найбільші! По суті, в жодної з дівчат не було великих змін абсолютно в усьому, з деякими проблемами багато хто продовжує боротися й після реаліті. Навіть я не до кінця змінилася! Так, більше не вживаю наркотики, і це моя перемога: після виходу з проекту в мене навіть думки такої не виникало! Відразу сказала дівчинці, з якою живу, мовляв, якщо вона теж не зав’яже з наркотиками і не припинить спілкуватися з хлопцями, пов’язаними з наркотиками, ми будемо прощатися! Я практично не п’ю, і моя агресія закінчилася після зникнення алкоголю з мого життя.

Не згодні з перемогою Лери Ткаченко й інші учасниці «Від пацанки до панянки»:

– 17-річна дитина, яка прийшла на проект з історією своєї матері, не заслуговує на перемогу, – поділилася своєю думкою Саша Панова. – Я знаю на 100%, що Лерина історія – насправді не її історія!

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– Після проекту дівчата мені розповіли, що мама Лери Ткаченко сама говорила: деякі історії її доньки – вигадані! – зазначила Юля Куділінська. – Якщо це так, і вона брехала, тоді я не згодна, що вона переможниця проекту.

Більше одкровень Юлі Куділінської про проект, зміни після реаліті, стосунки з мамою і труднощі в особистому житті, дивися у повному випуску «Предметка. Пост-шоу». А вже у середу, 2 червня, на YouTube Нового каналу вийде випуск із переможницею «Від пацанки до панянки» Лерою Ткаченко, яка розповість, чи справді її історія була вигаданою.