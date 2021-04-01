Instagram учасниць 5 сезону Від пацанки до панянки – як їх знайти

Якщо ти стежиш за п’ятим сезоном «Пацанок» – а по-іншому й бути не може, адже він неймовірно цікавий і видовищний – значить, точно намагалася знайти акаунти деяких дівчат у Instagram. Ми вирішили допомогти тобі в цьому й зібрали сторінки всіх учасниць 5 сезону в цьому матеріалі. Тисни на імена й переходь за посиланням – усе дуже просто!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от sasha????panova (@sestra_panova)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalina Zhdanova (@sisichills)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Панова (@vika_panova_gita)

Ці дівчата зустрінуться зі своїми найбільшими спокусами, розкажуть про внутрішні страждання і знайдуть в собі сміливість змінювати життя на краще. Не пропусти нові випуски «Від пацанки до панянки» 5 сезон щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!

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