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Як їх знайти в Instagram: учасниці 5 сезону «Від пацанки до панянки»

Instagram учасниць 5 сезону Від пацанки до панянки – як їх знайти

Якщо ти стежиш за п’ятим сезоном «Пацанок» а по-іншому й бути не може, адже він неймовірно цікавий і видовищний значить, точно намагалася знайти акаунти деяких дівчат у Instagram. Ми вирішили допомогти тобі в цьому й зібрали сторінки всіх учасниць 5 сезону в цьому матеріалі. Тисни на імена й переходь за посиланням – усе дуже просто!

Наталя #Чекуня Гаврик

Аліна #Луї Віттон Летко

Вікторія #Снєжка Топчай

Ірина #Бакуля Бакуліна

Георгіна #Джорджик Данканич

Валерія #Кім Паригіна

Юлія #Фініш Куділінська

Олена #Зая Пітин

Валерія #Чіча Ткаченко

Саша #Зіта Панова

 

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Публикация от sasha????panova (@sestra_panova)

Наташа #Сісі Жданова

 

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Публикация от Natalina Zhdanova (@sisichills)

Віка #Гіта Панова

 

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Публикация от Виктория Панова (@vika_panova_gita)

Ці дівчата зустрінуться зі своїми найбільшими спокусами, розкажуть про внутрішні страждання і знайдуть в собі сміливість змінювати життя на краще. Не пропусти нові випуски «Від пацанки до панянки» 5 сезон щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!

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