Instagram учасниць 5 сезону Від пацанки до панянки – як їх знайти

Як їх знайти в Instagram: учасниці 5 сезону «Від пацанки до панянки»
Якщо ти стежиш за п’ятим сезоном «Пацанок» – а по-іншому й бути не може, адже він неймовірно цікавий і видовищний – значить, точно намагалася знайти акаунти деяких дівчат у Instagram. Ми вирішили допомогти тобі в цьому й зібрали сторінки всіх учасниць 5 сезону в цьому матеріалі. Тисни на імена й переходь за посиланням – усе дуже просто!
Наталя #Чекуня Гаврик
Аліна #Луї Віттон Летко
Вікторія #Снєжка Топчай
Ірина #Бакуля Бакуліна
Георгіна #Джорджик Данканич
Валерія #Кім Паригіна
Юлія #Фініш Куділінська
Олена #Зая Пітин
Валерія #Чіча Ткаченко
Саша #Зіта Панова
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Наташа #Сісі Жданова
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Віка #Гіта Панова
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Ці дівчата зустрінуться зі своїми найбільшими спокусами, розкажуть про внутрішні страждання і знайдуть в собі сміливість змінювати життя на краще. Не пропусти нові випуски «Від пацанки до панянки» 5 сезон щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!
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