Финалистка 4 сезона Від пацанки до панянки Юля Чигринец раскрыла пол будущего ребенка

Финалистка четвертого сезона «Від пацанки до панянки» (Новый канал) дала откровенное интервью Сергею Никитюку

Осенний сезон «Предметки» в разгаре! В субботу, 9 октября, на сайте и YouTube Нового вышел второй выпуск проекта, его героиней стала финалистка четвертого сезона «Від пацанки до панянки» Юля #Бандитка Чигринец. В откровенном интервью девушка рассказала, как участие в реалити изменило ее жизнь, в чем кроется секрет ее крепкой дружбы с Женей Мазур, а также призналась, до сих пор ли она влюблена в дворецкого Школы леди Питера Пэна (он же – Алексей Свинторжицкий).

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На съемках «Предметки» Юля Чигринец была максимально искренней. Некогда закрытая и агрессивная #Бандитка показала, какой ранимой, чуткой и нежной она является на самом деле. Например, когда Сергей Никитюк спросил, каким девушка видит будущее, своим ответом она растрогала всю съемочную группу.

– Я вижу себя очень счастливой в будущем, – поделилась Юля. – Живу в Нью-Йорке с Питером Пэном [дворецкий Школы леди Алексей Свинторжицкий], он хорошо ко мне относится. У меня есть собственный барбершоп, который я назвала в честь любимого… (смеется) А если серьезно, я очень хочу ребенка – девочку. Но мне кажется, я пока еще не готова стать мамой.

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О материнстве Юля Чигринец задумывалась еще во время съемок в четвертом сезоне «Від пацанки до панянки». Тогда она записала небольшое видеообращение к будущему ребенку, и рассказала, какой мамой хочет для него стать:

– Привет, мой будущий свет! Ты у меня самая красивая на свете, и я очень тебя люблю. Что бы не случилось, я никогда в жизни тебя не брошу. Ты всегда будешь моим ребенком, несмотря ни на что.

Больше откровений Юлия Чигринец о личной жизни и планах на будущее – в новом выпуске спецпроекта «Предметка» с Сергеем Никитюком: