Женя Мазур призналась, на что потратила призовые 100 000 гривен

Победительница четвертого сезона «Від пацанки до панянки» (Новый канал) с помощью денежного приза осуществила мечты мамы и младшего брата, а также поправила здоровье

На прошлой неделе стартовал новый сезон digital-проекта Нового канала «Предметка». На сайте и YouTube уже вышел первый выпуск программы, его героиней стала 20-летняя Женя Мазур, победительница четвертого сезона «Від пацанки до панянки». В откровенном интервью с Сергеем Никитюком экс-пацанка раскрыла всю правду о съемках в скандальном реалити и рассказала о жизни после учебы в Школе леди.

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В частности, Женя Мазур призналась, на что потратила 100 000 призовых гривен, которые она получила после финала четвертого сезона «Від пацанки до панянки». Так, часть денег девушка потратила на подарки близким – маме Светлане и 12-летнему брату Ивану.

– Некоторые считают, что озвученные денежные выигрыши в ТВ-проектах – обман, и на деле никто ничего не выплачивает. Но это не так. Я свои призовые деньги получила, и очень благодарна за них, – рассказала Женя. – Часть суммы я потратила на подарки родным: младшему брату Ване купила телефон, а маме – сапоги, которые она очень хотела.

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Оставшуюся часть суммы Женя Мазур потратила на свое лечение и курс реабилитации для наркозависимых. Девушка чувствовала, что готова сорваться, поэтому решила обратиться за помощью к специалистам.

– За время моих «марафонов» у меня стесался тазовый сустав. Из-за употребления наркотиков выело весь кальций, и он стал, простыми словами, пустым. Сустав нужно было наполнить заново. Это недешевая процедура, поэтому призовые деньги очень пригодились, – поделилась победительница четвертого сезона «Від пацанки до панянки». – Остаток выигрыша ушел на лечение в реабилитационном центре для зависимых, где месяц пребывания стоит порядка 8 000 гривен. После проекта, когда я осталась один на один с реальным миром, меня окружал соблазн, тянуло к старой жизни. Но я не могла этого допустить, и обратилась за помощью к специалистам. Лечение в рехабе стало завершающим этапом моей борьбы с наркозависимостью.

Действительно ли Жене Мазур помогло пребывание в реабилитационном центре, и как она справлялась с «ломками» после смерти мамы? Об этом и многом другом девушка рассказала в спецпроекте «Предметка» с Сергеем Никитюком: