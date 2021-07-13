Рецепт холодника от Татьяны Мокриди

Директор Школы леди рассказала, как готовит фирменное блюдо их семьи

На улице жара, и есть совсем не хочется. Исключение – холодные блюда. Директор Школы леди реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) Татьяна Мокриди поделилась рецептом фирменного блюда их семьи. Записывайте, как готовится холодник.

– Одно из правил нашей семьи – приготовление блюд из сезонных продуктов, – рассказывает директор. – Мы – та семья, в которой на обед всегда есть первое блюдо. Когда отметка термометра достигает +40, то охладиться можно холодником. Тем более, что сейчас доступны молоденькие свекла, огурчики, редис.

На завтрак или перекус: творожные маффины от Татьяны Мокриди

Ингредиенты:

5 шт. – свеклы

3 л – воды

400 г – сметаны

5 шт. – огурцов

10 шт. – редиса

5-6 шт. – яиц

1 шт. – лимона

Укроп, молодой зеленый лук

Соль – по вкусу

Приготовление:

Отварите свеклу. Почистите, нарежьте кубиками и положите в кастрюлю. Вскипятите воду. Остудите. Залейте свеклу. Порежьте мелко укроп, зеленый лук. Посолите смесь. Подавите макогоном. Положите в кастрюлю. Добавьте к воде, свекле и зеленой смеси сметану. Перемешайте. Добавьте по вкусу соль, сок лимона. Оставьте кастрюлю на ночь в холодильнике. Порежьте огурцы и редис кубиками. Положите в кастрюлю. Отварите яйца, порежьте пополам или кубиками (как вам нравится). Добавьте к холоднику.

Подавать можно в ледяных тарелках или с кубиками льда.