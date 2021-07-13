Блюдо в летнюю жару: рецепт холодника от Татьяны Мокриди
Директор Школы леди рассказала, как готовит фирменное блюдо их семьи
На улице жара, и есть совсем не хочется. Исключение – холодные блюда. Директор Школы леди реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) Татьяна Мокриди поделилась рецептом фирменного блюда их семьи. Записывайте, как готовится холодник.
– Одно из правил нашей семьи – приготовление блюд из сезонных продуктов, – рассказывает директор. – Мы – та семья, в которой на обед всегда есть первое блюдо. Когда отметка термометра достигает +40, то охладиться можно холодником. Тем более, что сейчас доступны молоденькие свекла, огурчики, редис.
На завтрак или перекус: творожные маффины от Татьяны Мокриди
Ингредиенты:
- 5 шт. – свеклы
- 3 л – воды
- 400 г – сметаны
- 5 шт. – огурцов
- 10 шт. – редиса
- 5-6 шт. – яиц
- 1 шт. – лимона
- Укроп, молодой зеленый лук
- Соль – по вкусу
Приготовление:
- Отварите свеклу. Почистите, нарежьте кубиками и положите в кастрюлю.
- Вскипятите воду. Остудите. Залейте свеклу.
- Порежьте мелко укроп, зеленый лук. Посолите смесь. Подавите макогоном. Положите в кастрюлю.
- Добавьте к воде, свекле и зеленой смеси сметану. Перемешайте. Добавьте по вкусу соль, сок лимона. Оставьте кастрюлю на ночь в холодильнике.
- Порежьте огурцы и редис кубиками. Положите в кастрюлю.
- Отварите яйца, порежьте пополам или кубиками (как вам нравится). Добавьте к холоднику.
Подавать можно в ледяных тарелках или с кубиками льда.
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