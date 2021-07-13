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Блюдо в летнюю жару: рецепт холодника от Татьяны Мокриди

Рецепт холодника от Татьяны Мокриди

Директор Школы леди рассказала, как готовит фирменное блюдо их семьи

На улице жара, и есть совсем не хочется. Исключение – холодные блюда. Директор Школы леди реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) Татьяна Мокриди поделилась рецептом фирменного блюда их семьи. Записывайте, как готовится холодник.

– Одно из правил нашей семьи – приготовление блюд из сезонных продуктов, – рассказывает директор. – Мы – та семья, в которой на обед всегда есть первое блюдо. Когда отметка термометра достигает +40, то охладиться можно холодником. Тем более, что сейчас доступны молоденькие свекла, огурчики, редис.

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Рецепт холодника от Татьяны Мокриди

Ингредиенты:

  • 5 шт. – свеклы
  • 3 л – воды
  • 400 г – сметаны
  • 5 шт. – огурцов
  • 10 шт. – редиса
  • 5-6 шт. – яиц
  • 1 шт. – лимона
  • Укроп, молодой зеленый лук
  • Соль – по вкусу

Приготовление:

  1. Отварите свеклу. Почистите, нарежьте кубиками и положите в кастрюлю.
  2. Вскипятите воду. Остудите. Залейте свеклу.
  3. Порежьте мелко укроп, зеленый лук. Посолите смесь. Подавите макогоном. Положите в кастрюлю.
  4. Добавьте к воде, свекле и зеленой смеси сметану. Перемешайте. Добавьте по вкусу соль, сок лимона. Оставьте кастрюлю на ночь в холодильнике.
  5. Порежьте огурцы и редис кубиками. Положите в кастрюлю.
  6. Отварите яйца, порежьте пополам или кубиками (как вам нравится). Добавьте к холоднику.

Подавать можно в ледяных тарелках или с кубиками льда.

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