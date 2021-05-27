Завязала с алкоголем и вернулась в музыку: финалистка «Пацанок» поделилась успехами после реалити

Елена #Зая Питын рассказала, как изменилась ее жизнь

26-летняя участница «Від пацанки до панянки» (Новый канал) мечтала стать музыкантом. Имея абсолютный слух и талант, она подавала большие надежды. Но флейту девушка променяла на бутылку, а свою жизнь превратила в нон-стоп-марафон из вечеринок и трэша. На проект она попала с алкогольной и наркотической Zависимостями. Сильное желание измениться привело ее в финал реалити. А как сложилась жизнь Лены после выпускного в Школе леди?

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– После проекта было сложно, – призналась она Новому каналу. – Не знала, куда себя деть. Была немного растеряна. Сейчас у меня все круто. Я справилась с Zависимостями – вообще не пью. На проекте поняла: несмотря на то, что ты совершил в жизни ошибки, их можно исправить. Нет ничего непоправимого. Также я вернулась в музыку, занимаюсь вокалом. Развиваю свои соцсети, это приносит мне удовольствие. Сейчас нахожусь в поиске работы. Потому что из-за карантина сложно найти хорошую вакансию.

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А вот с мамой, которая в детстве била Лену и выставляла в одних трусах на мороз, девушка не смогла наладить отношения.

– Один раз мы созвонились, – рассказывает она. – Попыталась с ней поговорить, объяснить свои чувства, но она меня не услышала. Поэтому я ее заблокировала.

Как Лена #Зая Питын менялась в «Від пацанки до панянки», смотрите в реалити на сайте Нового канала и в пост-шоу «Предметка» с Сергеем Никитюком на You Tube: