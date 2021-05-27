Финалистка «Від пацанки до панянки» Юля Кудилинская: «Я не согласна с победой Леры Ткаченко!»

На съемках «Предметки. Пост-шоу» с Сергеем Никитюком финалистка «пацанского» реалити Юля Кудилинская откровенно призналась, почему не уверена в честности победы #Чичи

Не секрет, что многие участницы проекта после оглашения победительницы были расстроены: большая часть девочек искренне поддерживала в финале Юлю и надеялись, что золотая брошка Школы леди достанется именно ей.

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Как выяснилось в «Предметке», сама же Юля не уверена, что она заслуживала победу, но и с тем, что в проекте выиграла Лера, тоже не совсем согласна:

– Победа в «Від пацанки до панянки» ведь дается за изменения. А я не считаю, что изменения у Чичи были самые большие! По сути, ни у одной из девочек не было больших изменений абсолютно во всем, с некоторыми проблемами многие продолжают бороться и после реалити. Даже я не до конца изменилась! Да, больше не употребляю наркотики, и это моя победа: после выхода из проекта у меня даже мысли такой не появлялось! Сразу сказала девочке, с которой живу, что если она тоже не завяжет с наркотиками и не перестанет общаться с ребятами, связанными с наркотиками, мы будем прощаться! Я практически не пью, и моя агрессия закончилась после исчезновения алкоголя из моей жизни.

Не согласны с победой Леры Ткаченко и другие участницы «Від пацанки до панянки»:

– 17-летний ребенок, который пришел на проект с историей своей матери, не заслуживает победы, – поделилась своим мнением Саша Панова. – Я знаю на 100%, что Лерина история – на самом деле не ее история!

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– После проекта девочки мне рассказали, что мама Леры Ткаченко сама говорила: некоторые истории ее дочери – выдуманные! – отметила Юля Кудилинская. – Если это так, и она врала, тогда я не согласна, что она победительница проекта.

Больше откровений Юли Кудилинской о проекте, изменениях после реалити, отношениях с мамой и сложностях в личной жизни, смотри в полном выпуске «Предметка. Пост-шоу». А уже в среду, 2 июня, на YouTube Нового канала выйдет выпуск с победительницей «Від пацанки до панянки» Лерой Ткаченко, которая расскажет, действительно ли ее история была выдуманной.