Пережила ломки и полюбила себя: кто победил в проекте «Від пацанки до панянки»

Она получила 100 тысяч гривен и золотую брошку Феникса

Пятый сезон реалити стал настоящим испытанием не только для участниц «Від пацанки до панянки» (Новый канал), но и для педагогов Школы леди. На все про все у них было всего девять недель. За это время девушкам нужно было дать максимум знаний и помочь избавиться от своих Zависимостей.

– Это был вызов, потому что наш график уплотнился в два раза, – признается завуч Школы леди Нового канала Катерина Виноградова. – Мы были максимально внимательны к ученицам, чтобы, не дай Бог, не пропустить ничего важного. По опыту предыдущих сезонов было понятно, что некоторые девушки к пятой неделе только начинают раскрываться. А нам, по сути, на пятой неделе уже нужно было понимать, кто сможет дойти до финала.

Экс-пацанка пришла на кастинг «Адской кухни»

Сразу пять девушек прошли в финальную неделю: Виктория #Снежка Топчай, Ирина #Бакуля Бакулина, Елена #Зая Питын, Юлия #Финиш Кудилинская, Валерия #Чича Ткаченко. На финишной прямой проект покинула #Снежка. Педагоги не увидели в ней искренности. А победительницей проекта стала 17-летняя Валерия Ткаченко.

– Не верится, что именно я стала победительницей пятого сезона, – говорит девушка. – Спасибо педагогам Школы леди. На проекте они привили мне любовь к себе. Во время проекта у меня появилось много планов. Мечтаю работать воспитательницей в детском саду. Также нравится фотографировать. Думаю, что начну понемногу реализовывать эти идеи

На проекте девушка прошла путь избавления от наркотической Zависимости и пережила ломки. Как это было – смотрите в реалити «Від пацанки до панянки» на сайте Нового канала.