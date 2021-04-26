Жила с девушкой и ее ребенком: пацанка Лера #Ким Парыгина – откровенно об отношениях

Участница реалити рассказала о неудачных любовных историях с девушками

Героиней нового выпуска пост-шоу «Предметка» стала участница пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) Лера #Ким Парыгина. Девушка покинула реалити за шаг от полуфинала. Но она не расстраивается, ведь в Школе леди сумела побороть свою Zависимость и решила вопрос с половой идентификацией.

– Я наконец себя полюбила и приняла, – говорит Лера.

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Теперь #Ким признает, что она девушка, еще и очень привлекательная. Может с увлечением рассказывать о своей уникальной внешности. Ведь до проекта так не считала и строила отношения с девушками.

– В 17 лет я начала жить с девушкой, которая уже имела ребенка, – рассказывает ученица Школы леди. – В то время ей был 21 год. Нам хорошо жилось вместе. Правда, во всех отношениях беру на себя слишком много обязанностей. Хотя считаю, что в однополых семьях должно быть равноправие. Мы две девушки, поэтому работать должны обе.

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Позже у Леры были еще одни неудачные отношения с девушкой.

– И в них я хотела нас полностью обеспечивать, – вспоминает #Ким. – Тогда даже ездила за границу зарабатывать деньги. Партнерша этого не ценила. Более того, обижалась, что я уделяю ей мало внимания. Эти обвинения и стали причиной нашего разрыва.

Смотрите пост-шоу «Предметка»! Вы узнаете, правдивы ли слухи о романе Леры и Вики Топчай, а также был ли секс на проекте «Від пацанки до панянки»: