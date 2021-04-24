На завтрак или перекус: творожные маффины от Татьяны Мокриди

Директор Школы леди поделилась рецептом вкусного и питательного блюда из творога

Локдаун – отличное время, чтобы изучить новые рецепты и побаловать родных вкусненьким. Директор Школы леди реалити «Від пацанки до панянки», которое показывает Новый канал, Татьяна Мокриди поделилась простым рецептом маффинов, которые могут стать и вкусным завтраком, и перекусом для школьников.

– На днях приготовила маффины для своих дочерей, – говорит директор. – Теперь они прибегают за ними на кухню во время перерывов между уроками. Надо же как-то разнообразить рацион на дистанционном обучении.

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Ингредиенты:

200 г – пшеничной муки

250 г – творога

150 г – сливочного масла

150 г – сахара

2 шт. – яиц

8 г – ванильного сахара

0,5 ч. л. – лимонного сока

щепотка соли

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Приготовление:

Поставьте на огонь небольшую емкость. Положите туда масло. Растопите и оставьте остывать. В отдельной мисочке взбейте яйца. Добавьте к ним соль и частями сахар. К яичной смеси добавьте ванильный сахар. Разотрите толкушкой или вилкой творог. Когда творог приобретет желаемую консистенцию, влейте в него яичную массу, а затем охлажденное масло. Погасите соду лимонным соком и добавьте к яично-творожной массе. Всыпьте муку и тщательно размешайте тесто. Формы для выпечки маффинов смажьте маслом и отправьте туда тесто, наполняя емкости до половины. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте маффины 20-25 минут.

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