На завтрак или перекус: творожные маффины от Татьяны Мокриди
Директор Школы леди поделилась рецептом вкусного и питательного блюда из творога
Локдаун – отличное время, чтобы изучить новые рецепты и побаловать родных вкусненьким. Директор Школы леди реалити «Від пацанки до панянки», которое показывает Новый канал, Татьяна Мокриди поделилась простым рецептом маффинов, которые могут стать и вкусным завтраком, и перекусом для школьников.
– На днях приготовила маффины для своих дочерей, – говорит директор. – Теперь они прибегают за ними на кухню во время перерывов между уроками. Надо же как-то разнообразить рацион на дистанционном обучении.
В Школу леди приехали родители пацанок: чем закончилась встреча?
Ингредиенты:
- 200 г – пшеничной муки
- 250 г – творога
- 150 г – сливочного масла
- 150 г – сахара
- 2 шт. – яиц
- 8 г – ванильного сахара
- 0,5 ч. л. – лимонного сока
- щепотка соли
10 книг, которые должна прочитать каждая девушка: личная подборка Катерины Виноградовой
Приготовление:
- Поставьте на огонь небольшую емкость. Положите туда масло. Растопите и оставьте остывать.
- В отдельной мисочке взбейте яйца. Добавьте к ним соль и частями сахар.
- К яичной смеси добавьте ванильный сахар.
- Разотрите толкушкой или вилкой творог.
- Когда творог приобретет желаемую консистенцию, влейте в него яичную массу, а затем охлажденное масло.
- Погасите соду лимонным соком и добавьте к яично-творожной массе. Всыпьте муку и тщательно размешайте тесто.
- Формы для выпечки маффинов смажьте маслом и отправьте туда тесто, наполняя емкости до половины.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте маффины 20-25 минут.
Смотрите реалити «Від пацанки до панянки» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале