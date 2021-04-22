«Мы увлечены…» Саша и Вика Пановы рассказали, что происходит в их личной жизни

Сестры-близняшки разоткровенничались о личном в интервью с Сергеем Никитюком

В понедельник, 26 апреля, в 19:00 Новый канал покажет предпоследний выпуск реалити «Від пацанки до панянки». Зрители наконец-то узнают имена девушек, которые поборются за звание лучшей ученицы Школы леди и денежный приз в размере 100 000 гривен. Да-да, это свершилось – близится грандиозный полуфинал!

До этого рубежа не смогли добраться сестры-близняшки Саша и Вика Пановы. Они покинули Школу леди на шестой неделе, поскольку, по мнению преподавателей, наконец-то побороли конкуренцию в отношениях, научились слышать друг друга и поддерживать. А это как раз та проблема, из-за которой они и пришли на проект.

100 тысяч – на всех: куда бы потратили выигрыш «Від пацанки до панянки» сестры Пановы

После вылета из «Від пацанки до панянки» (Новый канал) Саша и Вика Пановы стали героинями спецпроекта Предметка пост-шоу. В откровенной беседе с Сергеем Никитюком девушки признались, что сейчас в их личной жизни не происходит ничего интересного. Они полностью сосредоточены на своей карьере.

– Мы не увлечены личной жизнью, мы увлечены карьерным ростом, – подчеркнула Саша Панова. – Работа сейчас у нас на первом месте, на отношения нам все равно. Если у меня встанет выбор – отношения или работа, я выберу работу. Если мне придется выбирать между дружбой и работой, я опять-таки выберу работу.

– Да, в этом плане мы похожи. Мы карьеристки, – добавила Вика Панова. – Личная жизнь будет всегда, а работу можно упустить, не заметить какой-то шанс. Хотя в идеале, конечно, нужно соблюдать баланс – уделять время и личной жизни, и карьере, и друзьям, и семье. Только так можно двигаться вперед.

К слову, в интервью сестры рассказали, что после участия в проекте «Від пацанки до панянки» они перестали заниматься аферами. Чему сейчас девушки посвящают время и какие еще признания они сделали, смотри в новом выпуске Предметки прямо сейчас: