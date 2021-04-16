Какое мышление приводит к бедности: пять ошибок от психолога «Від пацанки до панянки»

Наталия Борисова рассказала, что мешает людям зарабатывать деньги

Каждый из нас хоть раз в жизни думал, почему одним людям деньги достаются легко, у них происходит стремительный карьерный рост, а другие, хоть и пашут, как лошади, продолжают получать мизерные зарплаты и никак не могут добиться повышения. Можно подумать, что одним просто везет, а другим – нет. Но это не так. Все зависит от того, как человек мыслит. Психолог реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) Наталья Борисова объясняет, какое мышление приводит к бедности.

– Бедные люди будут изо всех сил держаться за маленький доход, – говорит психолог. – Мол, лучше синица в руках, чем пробовать что-то новое и идти за своими желаниями и амбициями.

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Что делать, чтобы зарабатывать больше? Не допускать ошибок, которые озвучила Наталия Борисова.

Ошибка №1: поиск легкой наживы

– Это один из ключевых моментов, поскольку вместо самосовершенствования, реализации себя такие люди готовы на выгодный брак, рассчитывают на получение наследства, выигрыш в лотерею, – объясняет Наталия.

Ошибка №2: перекладывание ответственности

– Люди с «бедным» мышлением всегда винят всех вокруг, – говорит психолог. – Начальство, обстоятельства, работу, родственников за то, что их образ жизни не соответствует желаемому уровню.

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Ошибка №3: жизнь в кредит

– Бедные люди вместо того, чтобы откладывать деньги, стремятся быстренько набрать кредитов, а потом «горит сарай, гори и хата», – рассказывает Наталия.

Ошибка №4: жалость к себе

– Постоянное нытье тормозит процесс движения к новым доходам, ведь легче ныть, чем работать, – говорит психолог.

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Ошибка №5: жизнь не по средствам

– Это прямой путь к бедности, ведь жизнь ради понтов и не по средствам еще никого не приводила к достатку, – объясняет Наталия.

Моментов, которые оставляют людей на дне бедности, – масса! Но если вы будете развиваться, рисковать, выходить из зоны комфорта, брать ответственность за свою жизнь в собственные руки, то обязательно добьетесь успеха! Чтобы иметь деньги – нужно ра-бо-тать! Ничего не падает с неба.

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