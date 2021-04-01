Instagram участниц 5 сезона От пацанки до панянки – как их найти

Как их найти в Instagram: участницы 5 сезона «Від пацанки до панянки»
Если ты следишь за пятым сезоном «Пацанок» – а по-другому и быть не может, ведь он невероятно интересный и зрелищный – значит, точно пыталась найти аккаунты некоторых девушек в Instagram. Мы решили помочь тебе в этом и собрали страницы всех участниц 5 сезона в этом материале. Кликай на имена и переходи по ссылкам – всё очень просто!
Наталья #Чекуня Гаврик
Алина #Луи Виттон Летко
Виктория #Снежка Топчай
Ирина #Бакуля Бакулина
Георгина #Джорджик Данканич
Валерия #Ким Парыгина
Юлия #Финиш Кудилинская
Елена #Зая Питын
Валерия #Чича Ткаченко
Саша #Зита Панова
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Наташа #Сиси Жданова
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Віка #Гита Панова
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Эти девушки встретятся со своими самыми большими искушениями, расскажут о внутренних страданиях и найдут в себе смелость менять жизнь к лучшему. Не пропусти новые выпуски «Від пацанки до панянки» 5 сезон по понедельникам в 19:00 на Новом канале!
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