Instagram участниц 5 сезона От пацанки до панянки – как их найти

Если ты следишь за пятым сезоном «Пацанок» – а по-другому и быть не может, ведь он невероятно интересный и зрелищный – значит, точно пыталась найти аккаунты некоторых девушек в Instagram. Мы решили помочь тебе в этом и собрали страницы всех участниц 5 сезона в этом материале. Кликай на имена и переходи по ссылкам – всё очень просто!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от sasha????panova (@sestra_panova)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalina Zhdanova (@sisichills)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Панова (@vika_panova_gita)

Эти девушки встретятся со своими самыми большими искушениями, расскажут о внутренних страданиях и найдут в себе смелость менять жизнь к лучшему. Не пропусти новые выпуски «Від пацанки до панянки» 5 сезон по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

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