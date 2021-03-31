Как преодолеть чувство стыда? Советы психолога «Від пацанки до панянки»

Чувство стыда никогда не приводит ни к чему хорошему. Но как же сложно бывает от него избавиться! Лови ТОП эффективных советов, которые помогут тебе справиться с этим неприятным чувством

– Стыд мы ощущаем каждый раз, когда попадаем в неловкие ситуации или совершаем какие-то проступки, – отметила Наталия Борисова, психолог реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал). – Где-то вымазали одежду, что-то сказали невпопад, кому-то наступили на ногу… Казалось бы, пустяковые ситуации, но сверлящее чувство стыда так и шепчет: «Засунь голову в песок, провались на месте, ведь ты так проштрафилась». Все это – установки из детства, когда нам твердили, что мы должны быть прилежными, опрятными, корректными, не быть выскочками и вообще обязаны вести себя тихо и прилично. Но никто не говорил, что стыд – разрушающее, гнетущее чувство, способное загнать нас «в угол» и закрыть от мира на все замки.

Как найти «своего» психолога: Советы от Наталии Борисовой

Очень важно научится отличать ситуацию непонятного стыда и реальную ситуацию, где вы объективно были неправы или пошли на конфликт с совестью. Это совершенно другая история. Не стоит путать чувство вины и чувство стыда, ведь вина тем и отличается, что вы объективно осознаете ситуацию и можете ее исправить, вовремя извинившись. Стыд же – это исключительно ваше ощущение и восприятие происходящего.

Как же справиться с чувством непонятного стыда, которое засело в душе, мешает жить и дышать полной грудью? Читай рекомендации Наталии Борисовой, психолога реалити «Від пацанки до панянки», которое Новый канал показывает каждый понедельник в 19:00:

«Чтобы справиться с непонятным стыдом, постарайтесь принять тот факт, что:

идеальных людей в мире не бывает, нельзя стыдиться своей внешности, вы такие, какие есть, единственные и неповторимые;

если вы будете испытывать стыд, хуже будет только вам. Вы не станете счастливее, а только добавите себе хлопот;

не существует людей, которые бы не попадали впросак – и вы не исключение;

неловкость – это не просто временное чувство, а мимолетное. Поверьте, уже через пять минут никто и не вспомнит о том, что с вами произошло, а вы будете тянуть за собой этот груз стыда днями, неделями и так далее.

Запомните! Чувство стыда никогда не приводит к хорошему, а все, что вы испытываете, – корите себя, прокручиваете свой конфуз в голове по сто раз – это исключительно ваши домыслы, делающие вас несчастными».

Читай также:

Как стать счастливым: Советы от психолога «Від пацанки до панянки»

Как избавиться от негативных мыслей? Советы психолога Школы леди