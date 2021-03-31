Від пацанки до панянкиНовостиКак преодолеть чувство стыда? Советы психолога «Від пацанки до панянки»

Как преодолеть чувство стыда? Советы психолога «Від пацанки до панянки»

Как преодолеть чувство стыда? Советы психолога Від пацанки до панянки

Чувство стыда никогда не приводит ни к чему хорошему. Но как же сложно бывает от него избавиться! Лови ТОП эффективных советов, которые помогут тебе справиться с этим неприятным чувством

– Стыд мы ощущаем каждый раз, когда попадаем в неловкие ситуации или совершаем какие-то проступки, – отметила Наталия Борисова, психолог реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал). – Где-то вымазали одежду, что-то сказали невпопад, кому-то наступили на ногу… Казалось бы, пустяковые ситуации, но сверлящее чувство стыда так и шепчет: «Засунь голову в песок, провались на месте, ведь ты так проштрафилась». Все это –  установки из детства, когда нам твердили, что мы должны быть прилежными, опрятными, корректными, не быть выскочками и вообще обязаны вести себя тихо и прилично. Но никто не говорил, что стыд – разрушающее, гнетущее чувство, способное загнать нас «в угол» и закрыть от мира на все замки.

Как найти «своего» психолога: Советы от Наталии Борисовой

Очень важно научится отличать ситуацию непонятного стыда и реальную ситуацию, где вы объективно были неправы или пошли на конфликт с совестью. Это совершенно другая история. Не стоит путать чувство вины и чувство стыда, ведь вина тем и отличается, что вы объективно осознаете ситуацию и можете ее исправить, вовремя извинившись. Стыд же – это исключительно ваше ощущение и восприятие происходящего.

Как преодолеть чувство стыда? Советы психолога Від пацанки до панянки

Как же справиться с чувством непонятного стыда, которое засело в душе, мешает жить и дышать полной грудью? Читай рекомендации Наталии Борисовой, психолога реалити «Від пацанки до панянки», которое Новый канал показывает каждый понедельник в 19:00:

«Чтобы справиться с непонятным стыдом, постарайтесь принять тот факт, что:

  • идеальных людей в мире не бывает, нельзя стыдиться своей внешности, вы такие, какие есть, единственные и неповторимые;
  • если вы будете испытывать стыд, хуже будет только вам. Вы не станете счастливее, а только добавите себе хлопот;
  • не существует людей, которые бы не попадали впросак – и вы не исключение;
  • неловкость – это не просто временное чувство, а мимолетное. Поверьте, уже через пять минут никто и не вспомнит о том, что с вами произошло, а вы будете тянуть за собой этот груз стыда днями, неделями и так далее.

Запомните! Чувство стыда никогда не приводит к хорошему, а все, что вы испытываете, – корите себя, прокручиваете свой конфуз в голове по сто раз – это исключительно ваши домыслы, делающие вас несчастными».

Как преодолеть чувство стыда? Советы психолога Від пацанки до панянки

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