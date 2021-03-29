Video: Alina Pash feat Пацанки – «Не впасти» [OST «Від пацанки до панянки»-5]

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Від пацанки до панянки / Alina Pash feat Пацанки – «Не впасти» [OST «Від пацанки до панянки»-5]
29 березня

Alina Pash feat Пацанки – «Не впасти» [OST «Від пацанки до панянки»-5]

Більше не секрет! Офіційним саундтреком п'ятого сезону реаліті «Від пацанки до панянки» стала пісня Alina Pash – «Не впасти». Історію створення композиції читай за посиланням.

У саундтреці ти почуєш не лише голос відомої виконавиці, а й самих пацанок. Під керівництвом Alina Pash дівчата виконали пісню на студії звукозапису. Звісно ж, не обійшлося без скандалу. Детальніше про це дізнайся у нових випусках реаліті «Від пацанки до панянки», які виходять щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.

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Alina Pash feat Пацанки – «Не впасти» [OST «Від пацанки до панянки»-5]
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