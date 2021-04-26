Чи зустрінеться Бакуля з рідними? І чи залишить вона всі образи в минулому? Не пропусти – дивись онлайн реаліті Від пацанки до панянки 5 сезон 9 випуск!

Зая та Чіча потраплять у період найсерйозніших психологічних травм – у молодшу школу. Для чого? Щоб нарешті звільнитися від кайданів минулого, пробачити кривдникам і впевнено почати новий етап у житті. Проте це випробування стане для них найскладнішими. Сівши за парти, Лєра Ткаченко та Лєна Пітин отримають завдання: написати твір на тему «Моя мама». Зая одразу в істериці покине клас, відмовляючись проходити випробування. Чи зможе вона зібрати всі сили в кулак і скинути тягар минулого?

Дивись онлайн реаліті Від пацанки до панянки 5 сезон 9 випуск – стань свідком зворушливої зустрічі Чічі та Заї з найріднішими.

Дивитися онлайн 9 випуск Від пацанки до панянки 5 сезон

Дивитися онлайн 3 частину 9 випуску Від пацанки до панянки 5 сезон