Завітай на відкриття хостелу Зальот у реаліті Від пацанки до панянки 5 сезон 8 випуск!

Першими відвідувачами хостелу стануть іноземці Сантігі й Мейба. Дівчатам дуже пощастить, адже гості розщедряться і на номер, і на камеру зберігання, і на комплексний сніданок. Проте наступний гість – далекобійник – не дуже потішить учасниць. Від нього буде більше шуму, ніж грошей. Ба більше, чоловік почне шукати собі і випити, і закусити, і дівчину на ніч. Чи вдасться пацанкам заспокоїти норовливого?

Шок! Ревізор Юлія Панкова переверне з ніг на голову хостел Зальот! Чи отримають пацанки відзнаку за чистоту та якість сервісу? Дивись онлайн Від пацанки до панянки 5 сезон 8 випуск від 19.04.2021!

Дивитися онлайн 8 випуск Від пацанки до панянки 5 сезон