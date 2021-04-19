Video: Випуск 8. Частина 2. Мордобій Заї та Снєжки та повний… кітч у хостелі! Від пацанки до панянки. Сезон 5

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Від пацанки до панянки / Сезон 5 / Від пацанки до панянки. Сезон 5. Випуск 8 від 19.04.2021 / Випуск 8. Частина 2. Мордобій Заї та Снєжки та повний… кітч у хостелі! Від пацанки до панянки. Сезон 5
19 квітня

Випуск 8. Частина 2. Мордобій Заї та Снєжки та повний… кітч у хостелі! Від пацанки до панянки. Сезон 5

Ти дивишся онлайн продовження 8 випуску шоу Від пацанки до панянки 5 сезон від 19.04.2021!

Конфлікт між Лєною Пітин і Вікою Топчай досягне найвищої точки кипіння. Дівчата не пропускатимуть можливості вивести одна одну із себе та довести свою першість. Дійде до того, що на випробуванні з Катериною Виноградовою пацанки почнуть сперечатися в присутності викладачки. Звісно, такої неповаги Катерина Юріївна не стерпить і покине учениць. І тут почнеться справжнє місиво – Лєна з кулаками накинеться на Віку! Чим закінчиться бійка Заї та Снєжки? Дізнайся просто зараз.

Час приймати роботу готельної бригади під керівництвом Євгенія. Але люксовим хостелом тут і не пахнутиме. Натомість відчуватиметься запах перегару, на стінах висітимуть вульгарні та кумедні фото тварин, а в приміщенні – повний безлад. Здається, бізнес-леді поспішили з найманням бригади. Як вони викручуватимуться?

Не пропусти розмову із психологом та дізнайся, як стати успішним, – дивись онлайн Від пацанки до панянки 5 сезон 8 випуск на Новому каналі.

Дивитися онлайн 8 випуск Від пацанки до панянки 5 сезон

Дивитися онлайн 3 частину 8 випуску Від пацанки до панянки 5 сезон

Випуск 8. Частина 2. Мордобій Заї та Снєжки та повний… кітч у хостелі! Від пацанки до панянки. Сезон 5
Випуск 8. Частина 1. Пацанки відкривають бізнес, пацанки роблять гроші! Від пацанки до ...
Випуск 8. Частина 3. До пацанок завітає Ревізор: перевірка хостелу-борделю Зальот. Від пацанки ...
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