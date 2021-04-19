Хочеш дізнатися, хто стане президенткою Школи леді? Тоді дивись онлайн реаліті Від пацанки до панянки 5 сезон 8 випуск від 19.04.2021 на сайті Нового каналу!

Неочікувано в холі школи з’явиться круп’є, рулетка та купа грошей. Складно встояти перед спокусою випробувати долю, чи не так? Ось і майбутні леді з головою поринуть у світ казино. Червоне, чорне, зеро, ваші ставки прийнято – азартна атмосфера Лас-Вегасу до останнього не відпускатиме пацанок. Але в кожній грі важливо вчасно зупинитися…

Усе, що з’являється в стінах Школи леді, – не випадково. І поява казино також. На новому навчальному тижні викладачі навчатимуть дівчат фінансової грамотності, простими слова – витрачати гроші з розумом. І для цього віддадуть у руки учасниць справжнісінький бізнес – занедбаний хостел, який потрібно перетворити на прибуткову справу. Як це відбуватиметься – дивись онлайн Від пацанки до панянки 5 сезон 8 випуск!

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