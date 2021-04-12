У продовженні 7 випуску реаліті Від пацанки до панянки 5 сезон від 12.04.2021 учасниці розплачуватимуться за те, що взяли «кредит» у Катерини Виноградової. Як пацанки віддаватимуть гроші? І чому «борг» доведе їх до істерики та чергових конфліктів? Усі подробиці – у відео!

У фінальному випробуванні зійдуться найкращі лідерки. Одна з них – це Олена Пітин. Іншу лідерку учениці мають обрати самостійно, голосуванням. Кого оберуть пацанки? І чи не перетворяться ці «вибори» в гру «Розхвали себе»?

Дивись онлайн реаліті Від пацанки до панянки 5 сезон 7 випуск від 12.04.2021 та дізнайся, хто з дівчат виборола право називатися лідеркою.

Дивитися онлайн 7 випуск Від пацанки до панянки 5 сезон