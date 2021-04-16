Video: Вгадай пацанку! Про кого говорять учениці Школи леді

Вгадай пацанку! Про кого говорять учениці Школи леді. Обов'язково ділися враженнями в коментарях під цим роликом і пиши, чи вдалося тобі правильно відповісти цього разу!
Від пацанки до панянки / Вгадай пацанку! Про кого говорять учениці Школи леді
16 квітня

Вгадай пацанку! Про кого говорять учениці Школи леді

Ми продовжуємо серію ігрових відео з пацанками! Нагадаємо, учасниці п'ятого сезону «Від пацанки до панянки», який виходить на Новому каналі щопонеділка о 19:00, розповіли, що думають про своїх конкуренток. Твоя задача: послухати їхні описи та спробувати вгадати, про яких пацанок йдеться. Обов'язково ділися враженнями в коментарях під цим роликом і пиши, чи вдалося тобі правильно відповісти цього разу!

Сподобалося відео? Мерщій переходь за посиланням та дивися першу частину!

Вгадай пацанку! Про кого говорять учениці Школи леді
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