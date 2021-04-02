Video: Саша та Віка Панови: моторошні дитячі історії та фінансові махінації. Кастинг «Від пацанки до панянки»

Саша та Віка Панови: моторошні дитячі історії та фінансові махінації. Кастинг Від пацанки до панянки. Якими Сашу та Віку Панових побачили редактори реаліті Від пацанки до панянки на кастингу п’ятого сезону? Про що розповідали дівчата та чим зачепили команду проекту? Дивися у відео просто зараз!
Від пацанки до панянки / Саша та Віка Панови: моторошні дитячі історії та фінансові махінації. Кастинг «Від пацанки до панянки»
02 квітня

Саша та Віка Панови: моторошні дитячі історії та фінансові махінації. Кастинг «Від пацанки до панянки»

Саша з сестрою заробляють махінаціями. Дівчата продають на сайтах неіснуючі товари або здають уявне житло, обманюють клієнтів у кав'ярнях, де працюють. Що більше Саша та Віка заробляють, то швидше між ними зростає конкуренція. Вони навіть мають блокнот, куди записують, хто скільки заробив. Улюблене питання:  «Хто зможе більше?» Теплих стосунків між собою не мають – швидше, навпаки. Сестри намагаються якомога гостріше підколоти одна одну та виставити не в найкращому світлі.  Не хочуть бути схожими. Не звикли говорити про свої почуття і демонструвати емоції.

Якими Сашу та Віку Панових побачили редактори реаліті «Від пацанки до панянки» на кастингу п’ятого сезону? Про що розповідали дівчата та чим зачепили команду проекту? Дивися у відео просто зараз!

Нові випуски «Від пацанки до панянки» (5 сезон) – щопонеділка о 19:00 на Новому каналі. Не пропусти!

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Саша та Віка Панови: моторошні дитячі історії та фінансові махінації. Кастинг «Від пацанки до панянки»
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