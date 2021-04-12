Дивись 5 сезон «Від пацанки до панянки» в ефірі Нового каналу щопонеділка о 19:00!

У п’ятому сезоні «Від пацанки до панянки» (Новий канал) дівчата мають усвідомити свої залежності, відмовитися від них та здобути внутрішню свободу. А ще зрозуміти, що лише вони роблять своє життя щасливим. Реаліті в ефірі Нового каналу продовжить соціальну місію серіалу «Перші ластівки. Zалежні», в якому кожному герою теж доводилося боротися зі своєю темною стороною.