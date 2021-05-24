Video: Невидане. Part I: Духи, виклик екзорциста на зйомки «Від пацанки до панянки» та психотерапія Панових

Незважаючи на те, що п'ятий сезон реаліті Від пацанки до панянки (Новий канал) добіг кінця, нам ще є чим вас порадувати! Ділимося яскравими моментами зі зйомок, які не увійшли до фінального монтажу епізодів. У першій частині ви побачите зворушливе, наповнене істериками та сльозами примирення сестер Панових, а також боротьбу пацанок із потойбічними силами. Цього ви не побачите на ТВ-екранах! Вмикайте швидше!
Від пацанки до панянки / Невидане. Part I: Духи, виклик екзорциста на зйомки «Від пацанки до панянки» та психотерапія Панових
24 травня

Невидане. Part I: Духи, виклик екзорциста на зйомки «Від пацанки до панянки» та психотерапія Панових

Незважаючи на те, що п'ятий сезон реаліті «Від пацанки до панянки» (Новий канал) добіг кінця, нам ще є чим вас порадувати! Ділимося яскравими моментами зі зйомок, які не увійшли до фінального монтажу епізодів. У першій частині ви побачите зворушливе, наповнене істериками та сльозами примирення сестер Панових, а також боротьбу пацанок із потойбічними силами. Цього ви не побачите на ТВ-екранах! Вмикайте швидше!

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Невидане. Part I: Духи, виклик екзорциста на зйомки «Від пацанки до панянки» та психотерапія Панових
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