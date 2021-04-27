Video: Лєна Пітин про смерть брата, важку хворобу батька і як ледь не померла через пиятику. Кастинг «Пацанок»

Лєна Пітин про смерть брата, важку хворобу батька і як ледь не померла через пиятику. Кастинг Від пацанки до панянки. Не пропусти грандіозний фінал Від пацанки до панянки (5 сезон) у понеділок, 3 травня, о 19:00 на Новому каналі!
Від пацанки до панянки / Лєна Пітин про смерть брата, важку хворобу батька і як ледь не померла через пиятику. Кастинг «Пацанок»
27 квітня

Лєна Пітин про смерть брата, важку хворобу батька і як ледь не померла через пиятику. Кастинг «Пацанок»

Олена – колишня музикантка, флейтистка. Але музичний інструмент дівчина проміняла на пляшку. Тепер її життя – вечірки, треш і головний біль від похмілля. У нетверезому стані Олена поводиться неадекватно і може втнути що завгодно – залізти на пам'ятник або вистрибнути з тролейбуса на повній швидкості. Вранці дівчині стає соромно. І свої почуття вона знову запиває міцними напоями.

Вгадай пацанку! Про кого говорять учениці Школи леді

Якою Олену Пітин побачили редактори реаліті «Від пацанки до панянки» на кастингу п’ятого сезону? Чому вона заплакала під час своєї розповіді та чим зачепила команду проекту? Дивися у відео просто зараз.

Не пропусти грандіозний фінал «Від пацанки до панянки» (5 сезон) у понеділок, 3 травня, о 19:00 на Новому каналі!

Дивися також:

Наташа #Чекуня Гаврик про побої батька-алкоголіка та недитячу роботу. Кастинг «Від пацанки до панянки»

Юля #Фініш про коханця, аборт у 18 і ненависть до рідної матері. Кастинг «Від пацанки до панянки»

Віка Топчай про угарні вечірки, захоплення музикою і образу на маму. Кастинг «Від пацанки до панянки»

Саша та Віка Панови: моторошні дитячі історії та фінансові махінації. Кастинг «Від пацанки до панянки»

#Кім про спробу суїциду, нерозділене кохання та образи матері. Кастинг «Від пацанки до панянки»

Лєра Ткаченко про бійку з дорослими чоловіками та жорстокість матері. Кастинг «Від пацанки до панянки»

Лєна Пітин про смерть брата, важку хворобу батька і як ледь не померла через пиятику. Кастинг «Пацанок»
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності