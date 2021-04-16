Video: Градус напруги зросте максимально. Від пацанки до панянки – АНОНС 8 випуску 5 сезону на Новому каналі

Дивіться онлайн Від пацанки до панянки АНОНС 8 випуску 5 сезону на Новому каналі.
Від пацанки до панянки / Градус напруги зросте максимально. Від пацанки до панянки – АНОНС 8 випуску 5 сезону на Новому каналі
16 квітня

Градус напруги зросте максимально. Від пацанки до панянки – АНОНС 8 випуску 5 сезону на Новому каналі

Дивись 5 сезон «Від пацанки до панянки» в ефірі Нового каналу щопонеділка о 19:00!

У п’ятому сезоні «Від пацанки до панянки» (Новий канал) дівчата мають усвідомити свої залежності, відмовитися від них та здобути внутрішню свободу. А ще зрозуміти, що лише вони роблять своє життя щасливим. Реаліті в ефірі Нового каналу продовжить соціальну місію серіалу «Перші ластівки. Zалежні», в якому кожному герою теж доводилося боротися зі своєю темною стороною.

Градус напруги зросте максимально. Від пацанки до панянки – АНОНС 8 випуску 5 сезону на Новому каналі
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності