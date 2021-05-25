Влаштувалася на роботу та хоче стати кухарем: як змінилося життя фіналістки «Від пацанки до панянки»

Юлія #Фініш Куділінська розказала, чому хоче поїхати на заробітки

На проект «Від пацанки до панянки» (Новий канал) прийшла дівчина із Zалежностями – алкогольною та наркотичною. 21-річна Юлія #Фініш Куділінська любила випити, а потім чіплятися до людей. Усі її вечірні гулянки закінчувалися бійками. Знайомство з ученицями Школи леді теж пройшло зі штовханиною та розмахуванням кулаками.

– Я навіть не хотіла дивитися перші серії реаліті, – зізнається дівчина. – Дуже соромно за поведінку. Щоправда, подробиць того дня не пам’ятаю. Уривками згадую, як дівчата запитували моє ім’я, а у відповідь отримували удар ногою або рукою.

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Під час проекту Юлі важко було формулювати та висловлювати свої думки. Адже наркотики негативно вплинули на концентрацію уваги, пам’ять та інші пізнавальні процеси.

– Штучний інтелект Орися говорила, що я за день промовляла лише 36 слів, – розповідає Юля.

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З дня у день учениця працювала над собою. Педагоги Школи леді та психологиня реаліті Наталія Борисова допомагали дівчині пережити ломку, знову вчили усвідомлювати свої почуття, емоції, потреби та реагувати на них.

– Я дійшла до фіналу, і можу стати прикладом для інших дівчат, – каже Юля. – Після проекту влаштувалася на роботу. Дуже хочу вступити в кулінарний коледж. А ще мрію поїхати на заробітки в Чехію. Кажуть, що там краще оцінюють роботу кухаря.

Яке найважче випробування було для Юлі в реаліті, вона розказала під час ексклюзивного інтерв’ю на You Tube Нового каналу у програмі «Предметка» з Сергієм Нікітюком. Дивіться прем’єру просто зараз: