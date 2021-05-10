Учасниця «Від пацанки до панянки» після проекту хотіла стати чоловіком

Лера #Кім Паригіна розповіла, що збиралася змінити стать

На проект «Від пацанки до панянки» (Новий канал) Лера Паригіна прийшла, щоб позбутися алкогольної залежності й розібратися, хто вона – хлопець чи дівчина. Педагоги Школи леді вже бачили цю учасницю у фіналі п’ятого сезону реаліті. Вона показувала чудові результати у своїх змінах. Але в якийсь момент опустила руки, тому її відправили додому. Після проекту Лера не припинила шукати себе і навіть думала зробити операцію зі зміни статі.

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– Відразу після проекту з цього приводу в мене була істерика. Я хотіла змінити стать, навіть розмовляла на цю тему зі своєю знайомою, яка стала чоловіком. Але психолог реаліті мені сказала, щоб я пару днів почекала з прийняттям рішення, – розповіла вона в пост-шоу «Предметка» на YouTube Нового каналу. – І в мене вийшло розібратися у собі. Я – дівчина. Нічого не збираюся пришивати або відрізати. Стать змінювати не хочу. І зараз щаслива бути такою, яка є – дівчиною без довгого волосся і мейка.

Також у #Кім є ще одне досягнення.

– Я позбулася алкогольної залежності, – зізналася вона. – Так, можу випити. Наприклад, шампанське. Але тепер відчуваю межу.