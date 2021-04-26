Жила з дівчиною та її дитиною: пацанка Лера #Кім Паригіна – відверто про стосунки

Учасниця реаліті розповіла про невдалі любовні історії з дівчатами

Героїнею нового випуску пост-шоу «Предметка» стала учасниця п’ятого сезону реаліті «Від пацанки до панянки» (Новий канал) Лера #Кім Паригіна. Дівчина залишила реаліті за крок до півфіналу. Та вона не засмучується, адже у Школі леді зуміла побороти свою Zалежність та вирішила питання із статевою ідентифікацією.

– Я нарешті себе полюбила та прийняла, – каже Лера.

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Тепер #Кім визнає, що вона дівчина, ще й дуже приваблива. Може із захопленням розповідати про свою унікальну зовнішність. Адже до проекту так не вважала і будувала стосунки з дівчатами.

– У 17 років я почала жити з дівчиною, яка вже мала дитину, – розповідає учениця Школи леді. – На той час їй був 21 рік. Нам добре жилося разом. Щоправда, в усіх стосунках беру на себе забагато обов’язків. Хоча вважаю, що в одностатевих сім’ях має бути рівноправ’я. Ми дві дівчини, тож працювати маємо обидві.

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Згодом у Лери були ще одні невдалі стосунки з дівчиною.

– І в них я хотіла нас повністю забезпечувати, – згадує #Кім. – Тоді навіть їздила за кордон заробляти гроші. Партнерша цього не цінувала. Більше того, ображалася, що я приділяю їй мало уваги. Ці обвинувачення стали причиною нашого розриву.

Дивіться пост-шоу «Предметка»! Ви дізнаєтеся, чи правдиві чутки про роман Лери та Віки Топчай, а також чи був секс на проекті «Від пацанки до панянки»: