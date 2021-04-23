10 книг, які має прочитати кожна дівчина: особиста добірка Катерини Виноградової

Кажуть, люди перестають мислити, коли перестають читати. І це, безумовно, правда. За допомогою книжок ми розширюємо свій словниковий запас, отримуємо життєві уроки, черпаємо нову інформацію… Читання вчить нас глибше мислити, тренує увагу, наповнює пам’ять і дисциплінує розум. Саме тому полюбити книги – це перша порада, яку наставники реаліті «Від пацанки до панянки» дають своїм ученицям.

Сьогодні, 23 квітня, у світі відзначають День книги. На честь цього заступниця директорки Школи леді Катерина Виноградова поділилася добіркою творів, які має прочитати кожна дівчина. Серед них – романи, фентезі, драми, детективи, комедії та книжки про мистецтво. Вибирай, що подобається найбільше, і вперед, назустріч новому!

Топ книг від Катерини Виноградової

«Театр», Сомерсет Моем

– Захоплюючий, іронічний театральний роман про те, як улюблениця всієї Англії, актриса Джулія Лемберт справляється з кризою середнього віку.

«Обіцянка на світанку», Ромен Гарі

– Одна з найбільш пронизливих і нещадних книг, колись написаних про материнську любов.

«Ми захоплені…» Саша та Віка Панови розповіли, що відбувається у їхньому особистому житті

«Тріумфальна арка», Еріх Марія Ремарк

– Прототипом головної героїні Жоан є видатна актриса Марлен Дітріх, яку Ремарк кохав, і з якою «розправився» у цьому романі.

«Просто разом», Анна Гавальда

– Дуже світла книга про життя, самотність і кохання у великому місті

«Велика маленька брехня», Ліана Моріарті

– Варто прочитати хоча б для того, щоб зрозуміти, що краще – книга чи резонансний серіал, знятий за її мотивами (усміхається).

З пацанки – в мамку: як живуть випускниці Школи леді, які народили дітей

«Vita Nostra», Марина і Сергій Дяченки

– Цей твір – ідеальний вибір для тих, хто любить захоплююче фентезі.

«Клуб бездомних мрійників», Ліз Мюррей

– Автор книги Ліз Мюррей народилася в одному з бідних районів Нью-Йорка в родині наркомана і повії, кілька років жила на вулиці, а сьогодні – один із найбільш затребуваних мотиваційних ораторів. Її книга – невичерпне джерело натхнення.

«Сантехнік. Твоє моє коліно », Слава Се

– Легке чтиво з хорошим гумором! У книжці описується чоловічий погляд на стосунки з жінками. Є про що поміркувати!

Все зруйнувала власноруч: хто залишив Школу леді за крок до півфіналу

Крім того, заступниця директорки Школи леді Катерина Виноградова настійно рекомендує дівчатам звернути увагу на книги про мистецтво:

– Почати варто з творів Мішеля Пастуро «Червоний. Історія кольору» та Анастасії Постригай «Закохатися у мистецтво. Від Рембрандта до Енді Ворхола». Ці книги написані легко й не рясніють незрозумілими термінами (усміхається).

А чи вдалося викладачам Школи леді прищепити своїм ученицям любов до читання, дивись у нових випусках реаліті «Від пацанки до панянки» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.