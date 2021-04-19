Лас-Вегас у Школі леді: хто з пацанок витратить усе?

Учасниць реаліті «Від пацанки до панянки» (Новий канал) навчать керувати бізнесом та заробляти гроші

Розкішні готелі, розваги та азартні ігри. Мабуть, кожен мріє хоча б раз побувати у Лас-Вегасі та спіймати удачу за хвіст. А от учасницям реаліті «Від пацанки до панянки» (Новий канал) не довелося для цього далеко їхати. Педагоги влаштували їм казино просто у Школі леді.

– Покоління Z має особливе ставлення до грошей, – каже директорка Школи леді Тетяна Мокріді. – Вони не хочуть заощаджувати, але мріють багато витрачати на розваги.

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Кожній дівчині дали стопку фішок номіналом 1000 гривень. Гра у казино мала продемонструвати ставлення учениць до фінансів та окреслити проблеми, які в них пов’язані з грошима.

– Я обожнюю азартні ігри, – зізнається Олена #Зая Пітин. – І мені часто щастить. Звісно, я не могла втратити можливість пограти та заробити трішки грошенят.

Викладачі розраховували, що учениці встоять перед спокусою та обміняють фішки на гроші. Покажуть, що вони знають їм ціну і ставляться до них шанобливо. Чи не розчарували їх учасниці реаліті, дізнаєтеся сьогодні о 19:00 у новому випуску реаліті «Від пацанки до панянки» на Новому каналі.

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