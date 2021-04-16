Яке мислення призводить до бідності: п’ять помилок від психологині «Від пацанки до панянки»

Наталія Борисова розповіла, що заважає людям заробляти гроші

Кожен з нас хоч раз у житті думав, чому одним людям гроші дістаються легко, у них відбувається стрімке кар’єрне зростання, а інші, хоч і працюють, як коні, продовжують отримувати мізерні зарплати і ніяк не можуть добитися підвищення. Можна подумати, що одним просто щастить, а іншим – ні. Але це не так. Все залежить від того, як людина мислить. Психологиня реаліті «Від пацанки до панянки» (Новий канал) Наталія Борисова пояснює, яке мислення призводить до бідності.

– Бідні люди будуть щосили триматися за маленький дохід, – говорить психологиня. – Мовляв, краще синиця в руках, ніж пробувати щось нове і йти за своїми бажаннями та амбіціями.

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Що робити, щоб заробляти більше? Не припускатися помилок, які озвучила Наталія Борисова.

Помилка №1: пошук легкої наживи

– Це один із ключових моментів, оскільки замість самовдосконалення, реалізації себе такі люди готові на вигідний шлюб, розраховують на отримання спадщини, виграш у лотерею, – пояснює Наталія.

Помилка №2: перекладання відповідальності

– Люди з «бідним» мисленням завжди звинувачують усіх навколо, – каже психологиня. – Начальство, обставини, роботу, родичів за те, що їх спосіб життя не відповідає бажаному рівню.

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Помилка №3: життя в кредит

– Бідні люди замість того, щоб відкладати гроші, прагнуть швиденько набрати кредитів, а потім «горить сарай, гори і хата», – розповідає Наталія.

Помилка №4: жалість до себе

– Постійне скиглення гальмує процес руху до нових доходів, адже легше скиглити, ніж працювати, – каже психологиня.

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Помилка №5: життя не за достатком

– Це прямий шлях до бідності, адже життя заради понтів і не за статками ще нікого не приводила до достатку, – пояснює Наталія.

Моментів, які залишають людей на дні бідності, – безліч! Та якщо ви будете розвиватися, ризикувати, виходити з зони комфорту, брати відповідальність за своє життя у власні руки, то обов’язково досягнете успіху! Щоб мати гроші – потрібно пра-цю-ва-ти! Нічого не падає з неба.

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