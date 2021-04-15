З пацанки – в мамку: як живуть випускниці Школи леді, які народили дітей

Люда Понзель сконцентрувалася на блогосфері, а Влада Роговенко займається бізнесом

Минулого року серед учасниць реаліті «Від пацанки до панянки» відбувся справжній бебі-бум. Відразу три дівчини стали мамами. Випускниці Школи леді четвертого сезону реаліті – Влада Роговенко та Аліна Шевченко, а також учасниця першого сезону проекту і героїня серіаліті «Пацанки. Нове життя» Люда Понзель. Новий канал дізнався, як живеться дівчатам у статусі мам.

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Встигнути все

Минулого року Владислава Роговенко приголомшила новиною. Вона вагітна! Батьком дитини виявився моряк, з яким Влада зустрічалася лише кілька місяців. У жовтні минулого року дівчина народила сина, якого назвала Марком. З малюком на руках вона продовжує жити активним життям: працює, подорожує і навіть займається бізнесом.

– З Сашею (хлопець Влади – прим. ред.) ми навчилися домовлятися: хто, коли сидить із дитиною. Ось так і з’являється час на себе, – ділиться секретом Влада. – Саша несе таку ж відповідальність за сина, як і я. І це радує. На мій погляд, він ідеальний тато – вміє абсолютно все, що вміють мами. З ним не страшно залишити дитину. Хоча на перших тижнях життя Марка ми обидва не знали, що з ним робити. Інструкцію до малюка в пологовому будинку не поклали (сміється). Словом, у нас все злагоджено і добре. Звісно, на мені обов’язків більше, але це все через характер. Звикла все робити сама і впевнена, що краще за мене не зробить ніхто.

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Досвідчена мама

За місяць до Влади мамою стала її «колега» по сезону Аліна #Двєзвєзди Шевченко. Дівчина народила первістка Нікіту. Зараз вона перебуває в декреті і весь час приділяє малюку.

– Я виросла в багатодітній родині, і оскільки була найстаршою, не тільки доглядала, а й виховувала своїх сестер, – розповідає Аліна. – Тому розуміла, до яких несподіванок материнства готуватися. Завдяки дитині в мене з’явилося багато планів – хочеться поїхати з ним на море, мрію разом подорожувати. Та оскільки зараз я не працюю, поки що не можу їх реалізувати.

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Лапочка-дочка

Також мамою стала учасниця першого сезону реаліті «Від пацанки до панянки», героїня серіаліті «Пацанки. Нове життя» Люда #БДСМ Понзель. Дівчина народила доньку, яку назвала Неллі.

– Багато хто розповідає, що після народження дитини їхнє життя не змінилося, але у нас із Дімою (хлопець Люди – прим. ред.) вона змінилося кардинально, – зізнається дівчина. – Спочатку в мене була депресія, потім Діма втратив роботу. Але ми взяли себе в руки і почали вести блог. Для мене бути мамою – це найпрекрасніше що може відбутися з жінкою.

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А як зміниться життя учасниць п’ятого сезону реаліті «Від пацанки до панянки» – дивіться щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.