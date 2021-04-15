«Від пацанки до панянки. Zалежні»: голосуй, хто залишить проект у восьмому випуску!

Віддай голос за учасницю, яку варто відправити додому

Фінал п’ятого сезону «Від пацанки до панянки» (Новий канал) вже не за горами! Лічені тижні залишилися до моменту, коли викладачі Школи леді оголосять ім’я переможниці гучного реаліті. Хто ж нею стане? Дізнаємося зовсім скоро! А поки згадуємо, як пацанки провели минулий тиждень.

Так, наші героїні покинули стіни навчального закладу та переселилися у санаторій. Умови проживання у ньому, м’яко кажучи, залишали бажати кращого! Весь тиждень дівчата провели в боротьбі за лідерство, за хорошу роботу їх чекало заохочення. Чи всі погодилися на нові умови проживання та навчання, дивися у сьомому випуску п’ятого сезону «Від пацанки до панянки».

За підсумками тижня викладачі Школи леді попрощалися з сестрами-близнючками Вікою та Сашею Пановими, а боротьбу за перемогу в пацанському реаліті продовжили шість дівчат. Хто наступною залишить «Від пацанки до панянки», дізнаємося вже в понеділок, 19 квітня, о 19:00 на Новому каналі. А поки пропонуємо тобі віддати голос за пацанку, яка повинна вирушити додому.

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