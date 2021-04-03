«Один раз зірвалася»: як склалося життя #Чекуні з «Від пацанки до панянки»

Дівчина залишила реаліті після чотирьох тижнів навчання у Школі леді

П’ятий сезон реаліті «Від пацанки до панянки», яке Новий канал показує щопонеділка о 19:00. зібрав у стінах Школи леді абсолютно різних дівчат з усіх куточків України. Єдине, що їх об’єднувало, – всі вони представниці покоління Z, які мали певні Zалежності. Наталя #Чекуня Гаврик потрапила на проект через те, що дуже пиячила. Після місяця навчання у Школі леді вона залишила навчальний заклад і повернулася додому. Новий канал дізнався у дівчини, як склалося її життя.

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– Чи змінилася ти на проекті?

– Коли потрапила в реаліті, то не любила себе. Адже вдома мене постійно принижували. На проекті почала вірити в себе. Побачила, що можу бути красивою – як зовнішньо, так і внутрішньо. Зрозуміла, що мені не потрібні алкоголь і наркотики. Навчилася аналізувати свої вчинки. Головне, що в моєму житті з’явилася мета, яку я поступово втілюю.

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– Яка саме?

– Хочу пройти курси масажистів. Дуже подобається ця професія. Також хотілося б спробувати попрацювати бариста. А, може, згодом і відкрити власну кав’ярню. Поки ж працюю адміністратором у супермаркеті та розвиваю свою сторінку в Instagram.

– Яке випробування на проекті для тебе стало найважчим?

– Найскладніше було розкриватися на психологічних випробуваннях. Розуміла, що мої одкровення побачить уся країна. Та я прийшла на проект змінитися, і хотіла поспілкуватися з психологом. Страшенно зраділа, коли сказали, що з нами буде працювати Наталія Борисова. Психолог навчила, що проблеми можна вирішувати розумом, а не пляшкою, як я це робила до проекту.

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– А що виявилося найважчим після повернення додому?

– Найскладніше – адаптуватися до нового життя поза стінами Школи леді. На проекті я перебувала в цілковитій безпеці. А тут на мене чекало звичайне життя. Чесно, було лячно їхати додому, тому що боялася повернутися до старого життя.

– Не повернулася?

– Один раз зірвалася й випила алкоголь, коли побачила в ефірі свою візитку. Знову згадала весь той біль, що відчувала під час її зйомок, і не змогла впоратися самостійно. Та потім пошкодувала, що випила.

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– Чи спілкуєшся ти з педагогами Школи леді після проекту?

– Підтримую зв’язок і з директором Тетяною Мокріді, і з завучами – Катериною Виноградовою та Іриною Зайцевою. А також спілкуюся з психологом Наталією Борисовою. Є підтримка й від знімальної групи проекту.

Більше відвертих зізнань Наталі Гаврик дивися у новому випуску Предметки з Сергієм Нікітюком: